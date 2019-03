Tânărul de 32 de ani, care este manager al unui magazin de vinuri, a fost diagnoticat cu cancer la colon, în stadiul trei, iar efectele chimioterapiei, tratamentul care i-a salvat viața, au pus în pericol sănătatea întregii sale familii.

Lui Craig i-a fost interzis să întrețină relații sexuale cu soția sa, Elisabeth, în momentul în care era însărcinată deoarece ar fi putut afectat bebelușul din pântece. De asemenea, nu a avut voie nici să-și îmbrățișeze fiica cea mare din cauza riscului de contaminare.

„Să ai cancer și să faci chimioterapie este greu, dar, de departe, cel mai greu a fost să nu pot să am relații intime cu soția mea. Am simțit că deodată a fost pus o barieră între mine și Elisabeth, ca și cum am avea o relație la distanță, iar acest lucru poate să aibă un impact negativ asupra relației”

„Mi se făcuse dor de lucru nevinovate, precum a o săruta înainte de a pleca la serviciu sau înainte de a se culca”, a declarat Craig Fountain, pentru Mirror.