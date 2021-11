În această vară, tinerii de la Syntopic au organizat o școală de vară la Răchitova, Hunedoara, un sat izolat, devenit platformă pentru schimbul de idei din diferite domenii. În timpul pandemiei, s-au coordonat online, au legat prietenii și schimbat idei, încercând să aducă în România dezbateri și texte din Occident. Sunt pasionați de economie, filosofie, literatură, politică și teologie.

Robert urmează un doctorat în Științe Politice în cadrul Școlii Interdisciplinare de Studii Doctorale, de la Universitatea din București, și este cercetător asociat la Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă la aceeași universitate.

Într-un interviu pentru Școala 9, Robert Ciobanu explică de este greu să schimb instituțiile chiar și după schimbarea generațiilor. „E ușor naiv să credem că un grup de oameni, fie ei tineri, școliți și bine intenționați, vor schimba din temelii o țară”, mai spune acesta.

„Un bun politician are capacitatea de a face alianțe și a juca strategic”

Scena 9: Ca absolvent de Științe Politice, ne poți da o explicație de ce politicienii nu sunt și ei absolvenți de științe politice sau mai degrabă de ce această specializare nu scoate politicieni?

Robert Ciobanu: În primul rând, pentru că o facultate de științe politice nu pregătește politicieni, ci analiști politici sau, mai exact, specialiști într-o anumită ramură a fenomenului politic. Să ne gândim la fenomenul politic ca la un obiect, la fel ca oricare alt obiect pe care mintea umană îl cercetează. Nu ne așteptăm, bunăoară, ca fizicianul sau istoricul să se contopească cu obiectul investigației lor, însă, de multe ori, avem așteptarea ca cineva care are o specializare în științe politice să devină parte a fenomenului pe care îl studiază. Desigur, științele politice nu sunt o disciplină pur teoretică, ci un domeniu profund legat de aspectele practice.

Un specialist în științe politice poate oferi consultanță unui politician sau unui grup politic, poate formula politici publice, însă această manieră de a servi obiectul cercetării nu îl contopește sau reduce la acesta. El va rămâne deasupra fenomenului politic, ca un observator imparțial, iar atunci când va considera de cuviință, își va folosi expertiza tehnică pentru a contribui la realizarea unui anumit obiectiv politic/social.

În al doilea rând, un politician nu trebuie să fie specializat în științe politice pentru a fi un bun politician. Un bun politician este, întâi și întâi, un bun reprezentant al intereselor și valorilor electoratului său.

Ca o paranteză: oricât de ciudat ne-ar suna astăzi, abia de câteva decenii știința politică a luat în serios faptul că politicienii sunt purtătorii unor interese private, asemenea tuturor celorlalți oameni, iar că în procesul politic interesele lor și interesele electoratului pe care îl reprezintă se suprapun mai mult sau mai puțin.

Un bun politician, pentru a reveni la ideea de mai sus, are capacitatea de a face alianțe și a juca strategic, astfel încât să atingă obiectivele pe care le are. Or, chestiunile acestea sunt cât se poate de practice, nu? Ai sau nu ai aceste calități. Niciun program de licență, master sau doctorat nu ți le poate servi. Poți memora o listă a abilităților unui politician bun, dar testul va rămâne întotdeauna practic.

„Chiar dacă oamenii se schimbă, instituțiile rămân cam aceleași”

– După comunism, a existat preocuparea pentru reînnoirea clasei politice. Vine o nouă clasă tânără cu alte valori pe scenă sau e aceeași Mărie cu altă pălărie?

– Cred că unul din marile pericole care ne pândesc mereu este mesianismul. Probabil e o așteptare înscrisă în condiția noastră umană, e o determinație existențială, ca să zic așa. În mai toate timpurile și locurile întâlnim această credință că la un moment dat, nu în viitorul foarte îndepărtat, va apărea un salvator, fie el o persoană individuală sau un grup, care va ameliora, ca prin magie, condițiile noastre sociale, economice, politice etc. Iar când un astfel de personaj în sfârșit apare, nu durează mult până când o formă de despotism începe să se contureze.

Într-un regim liberal în care instituțiile de checks-and-balances funcționează, în sensul că au trecut printr-un rulaj istoric care le-a făcut suficient de rezistente la șocuri interne și externe, riscurile ca aceste așteptări să fie convertite într-o mișcare de masă cu caracter totalitar sunt relativ mici.

Însă într-un regim proaspăt liberal, riscurile ca mesianismul politic să se transforme într-o mișcare cu caracter totalitar sunt mult mai mari. Robert Ciobanu:

Pe de altă parte, e firesc ca o clasă politică să fie succedată de alta, la fel cum, sociologic vorbind, o generație o succede pe cealaltă. Însă chiar dacă oamenii se schimbă, instituțiile rămân cam aceleași.

Există un întreg câmp de cercetare care se uită la felul în care comportamentele umane sunt modelate de structurile instituționale, adică de normele legale și de cele informale, de tradiții, obiceiuri sau de ceea ce este considerat acceptabil sau inacceptabil în societate. De aceea, e ușor naiv să credem că un grup de oameni, fie ei tineri, școliți și bine intenționați, va schimba din temelii o țară.

Există însă această așteptare publică. Atunci când avem o structură instituțională care stimulează comportamentele frauduloase, în cele mai multe cazuri persoanele care vor funcționa în acel cadru instituțional își vor adapta, mai devreme sau mai târziu, comportamentul la stimulentele oferite de structura instituțională respectivă. Persoanele care nu o vor face vor fi, mai curând, excepția decât regula. Iată de ce, printre altele, schimbarea anumitor practici politice neoneste este atât de înceată și anevoioasă. Valorile și oamenii se pot schimba (s-au și schimbat de-a lungul vremii), însă schimbarea instituțională e întotdeauna mai lentă și dificilă.

„La fundamentul votului nu se află doar un calcul de utilitate, ci și un simț al datoriei”

– Înainte de alegeri se vorbește mai mult de implicarea politică a tinerilor, după alegeri, despre cât de puțini votează. Îl vezi ca pe un trend natural? Trebuie „forțată” implicarea lor?

– Într-adevăr, sunt mereu surprins de resursele investite înainte de alegeri pentru a motiva tinerii să voteze. În treacăt fie spus, uneori campaniile sunt de un kitsch fantastic. Dar mai important decât asta e faptul că, de cele mai multe ori, campaniile se bazează pe un mesaj care, statistic vorbind, nu este adevărat: „votul tău contează”.

În realitate, știm bine, un vot nu face diferența. Între mărimea circumscripției electorale și ponderea statistică a unui vot este o relație invers proporțională. Dacă circumscripția cuprinde, să spunem, zece alegători, ponderea statistică a unui vot e relativ mare. Dar cu cât dimensiunea circumscripției electorale crește, să zicem că ajunge la un milion de alegători, cu atât importanța unui vot devine tot mai mică, până la punctul în care ajunge nesemnificativă statistic. Or, campaniile construite în jurul sloganului „votul tău contează” sunt, în definitiv, false.

Teoria alegerii raționale – care, grosso modo, ne spune că agenții individuali fac întotdeauna un calcul de utilitate înainte să acționeze și aleg, în cele din urmă, să efectueze acele acțiuni care le aduc cele mai mari beneficii cu cele mai mici costuri, relativ la o listă de preferințe – arată că votul, în aceste circumstanțe, este irațional.

Costul de a vota – costurile de timp, energie și bani plus costul de oportunitate – este mai mare decât beneficiul votului – care, așa cum spuneam, este insignifiant statistic. În aceste condiții, de ce votează totuși oamenii? Sau, pentru a mă referi la întrebarea inițială, de ce votează tinerii? Unul dintre posibilele răspunsuri: pentru că la fundamentul votului nu se află doar un calcul de utilitate, ci și un simț al datoriei, un sentiment al responsabilității față de destinul comunității.

Dacă acest lucru este adevărat, atunci sarcina nu este să-i aducem pe tineri la vot prin minciuna „votul tău contează” sau „votul tău face diferența”, ci să le reamintim că cetățenia aduce cu sine o serie de responsabilități fără de care democrația noastră liberală nu poate funcționa. Robert Ciobanu:

Problema majoră, prin urmare, este cum îi putem determina astăzi pe tineri – printre care mă număr – să interiorizeze acele virtuți civice de care depinde regimul liberal-constituțional modern? Căci absenteismul de care pomeneai în întrebare este, cel puțin din punctul meu de vedere, un proxy (indicator, n.r.) pentru felul în care datoria civică este înțeleasă și interiorizată astăzi. Iată o temă de gândire.

