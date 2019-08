Tânărul a reuşit să filmeze cu telefonul mobil toată conversaţia, dar şi sosirea în sediul Poliţiei Transporturi Feroviare Buzău, deşi a fost presat tot timpul să închidă telefonul, a notat observator.tv.

„Am fost oprit de către poliția TF Buzău, de către trei agenți, am fost abuzat, apoi am ajuns la secție și am fost bătut în secție și înjurat.

Am luat și amenda 500 lei fără motiv, după cum se vede în video am dat buletinul și am mers la sediu și am luat amendă fără motiv.

Ei au spus că nu am prezentat documentul și ca am refuzat sa merg la sediu și în video se vede ca nu am refuzat nimic”, a spus tânărul.

În conversație se aude cu polițiștii l-au presat să închidă telefonul, iar argumentul pe care oamenii legii l-au folosit pentru că l-au oprit și l-au dus la secție a fost unul aiuritor: „ești suspect pentru că semeni cu o persoană suspectă”.

Când tânărul a întrebat de ce a fost oprit de oamenii legii, aceștia i-au spus „motivul nu-l stabilești tu”.

„Bineînțeles că te iau tare, dacă te apuci să pui zece mii de întrebări. Ia, uite-l, mă, mânca-ți-aș gura!”, s-a mai auzit un polițist.

