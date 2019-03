Crima a avut loc ieri dimineață, a anunțat publika.md. Tânărul și-a bătut cu sălbăticie bunicul și l-a lăsat să agonizeze în casă. Apoi, a anunțat un vecin că bunicul lui este mort, iar acesta a chemat poliția.

Bătrânul presimțea că nepotul i-ar putea face mult rău. El se ruga de vecini să-l primească, ca să scape de furia nepotului cu care locuia de o lună.

Agresorul a fost reținut

„Cu o seară înainte, iată aici, în faţă, la poartă eu m-am salutat cu el. Era tot vânăt. L-am întrebat ce s-a întâmplat şi el a spus că nu e nimic. La ora 06:30 eu am sunat şi a ridicat nepotul şi am întrebat: «Ce-i la voi?». El a spus: «Da ce-i la noi, badea Tolea îi mort». Eu am sunat la poliţie”, a spus vecinul victimei, Valentin Voloșciuc.

Vecinii mai spun că tânărul consuma băuturi alcoolice și îl bătea deseori pe bătrân. Mai mult, oamenii povestesc că acum o lună, bănuitul l-a înjunghiat pe fratele său.

Iulia Volcovschi, o vecină a bătrânului, și-a amintit cum acesta o ruga să-l primească, ca să scape de nepot. „Domnul bătrân a venit să mă roage să-l primesc la mine. Zice «Hai, te rog, Iulia, primeşte-mă căci o să mă ucidă nebunul cela!”. Când m-am dus el era bătut, avea un cap aşa umflat, de la gură curgea sânge”, a menționat vecina victimei.

Bătrânul avea pe corp vânătăi şi zgârieturi. Agresorul a fost reținut pentru 72 de ore, dar el neagă că și-ar fi omorât bunicul.

