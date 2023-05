Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 27 mai. În imaginile postate pe rețelele de socializare, aproximativ 200 de persoane țipă și aleargă, în timp ce taurul intră în mulțime.

În haosul creat, Aubree Ripps, 5 ani, a fost rănită la cap, după ce a fost călcată în picioare de oameni care încercau să fugă din arenă.

A five year old girl has been left with black eyes, a concussion and potentially also a broken nose after a bull escaped at a rodeo in Kununurra on the weekend. Hear from her concerned mum tonight @ 5&6pm @10NewsFirstPER pic.twitter.com/9or7KZoBSO