Incidentul a avut loc în jurul orei locale 7.30 (3.30 ora României), pe autostrada Logovaya, la intrarea pe podul Kuznetsky.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere și publicate pe rețelele de socializare arată cum unul dintre tramvaiele implicate în accident intră într-o curbă cu viteză mare, moment în care mai mulți călători sunt aruncați pe șosea, în fața mașinilor.

Vă avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional!

❗️WARNING! Passengers Thrown From „Out Of Control” Tram In Russia



A brake failure on the public transport caused it to take a bend at high speed before it ploughed into another tram further along the line in Kemerovo, Siberia.



Bodies flew from the speeding train, across a road…