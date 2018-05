Un craiovean s-a trezit, marți seara, cu un trasor în parbrizul mașinii pe care o avea parcată în fața blocului în care locuiește, din cartierul Craiovița Nouă. Bărbatul a sunat la 112 și o echipă de pirotehniști, mai multe echipaje de poliție și alte structuri s-au deplasat la fața locului pentru a se stabili cum a ajuns trasorul în parbrizul mașinii.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22.30, când proprietarul unui autoturism Dacia Nova a fost anunțat de copiii care se jucau în fața blocului 155 E, din cartierul Craiovița Nouă, că parbrizul mașinii i-a fost distrus de o bucată de fier. Când a coborât în fața blocului, craioveanul a sunat la 112 și a anunțat că pe mașină i-a căzut un proiectil.

„Proiectilul ăsta a căzut prin mașină și am ieșit imediat să opresc alarma. Nu am știut ce se întâmplă. Ne-am trezit în mijlocul cartierului cu un proiectil de 30 sau 40 de centimetri lungime și cred că are trei kilograme. A făcut scurt și putea să ia și foc. A intrat proiectilul până jos la instalația electrică și putea să se întâmple o nenorocire. Bine că nu a fost mai rău că erau mulți copii care se jucau aici în parcare“, a spus Marian Tiță, proprietarul mașinii.

La fața locului a ajuns echipa pirotehnică, s-a izolat zona, sunt și colegii de la Secția 5 Poliție și se așteaptă să sosească și cei de la Arme și Muniții”, a declarat Florin Cocoșilă, purtător de cuvânt al ISU Oltenia. Polițiștii doljeni au preluat ancheta, ei încercând să identifice obiectul ce a străpuns parbrizul craioveanului. La faţa locului a ajuns şi un procuror militar

Locatarii blocului susțin că mai multe exerciții militare se efectuează de mai multe zile în apropierea cartierului și cel mai probabil trasorul a fost mânuit greșit. Reprezentanții Compartimentului de Informare și Relații Publice al Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova susțin că nu au informații despre incident.