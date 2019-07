Din primele informații, bărbatul care a murit era turist și voia să urce pe munte în momentul în care vulcanul a erupt, relatează Independent. Din primele informații, turistul a fost lovit de o piatră, conform unui salvator, care a precizat că o altă persoană a fost rănită.

Turiștii aflați pe plajele de pe insula Stromboli s-au aruncat în apa mării, în timp ce localnicii din satul Ginsotra s-au baricadat în case, notează agenția italiană Ansa.

Pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase imagini și clipuri cu vulcanul care a erupt.



Cu o înălțime de 924 de metri, vulcanul activ de pe insula Stomboli este o destinație turistică populară. Excursioștii urcă deseori până în vârf pentru a admira craterul.

Potrivit Mediafax, serviciile de urgenţă au iniţiat operaţiunile de evacuare a insulei.

Vulcanul Stromboli este unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, mai este cunoscut şi drept „Farul Mării Mediterane”.

