„Directorul unei firme de transport de pasageri din capitală a apelat numărul de urgență 102, raportând că, în jurul orei 6:00, unul dintre angajați a aruncat un dispozitiv exploziv spre un autobuz care urma să plece, provocând o explozie”, a transmis poliția ucraineană.

Forțele de ordine l-au reținut pe autorul incidentului și au ridicat fragmente ale unei grenade de luptă de tip F-1.

Suspectul este un bărbat de 59 de ani, localnic cu antecedente penale, care locuia temporar la Kiev și lucra ca șofer pentru o companie privată de transport.

La audieri, bărbatul a declarat că a recurs la acest gest pentru a-și speria un coleg cu care se afla într-un conflict vechi.

Explozia nu a provocat victime, însă microbuzul a fost avariat. Bărbatul riscă o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare.

Robert Diaconeasa (DaddyCool), la „Fericiți, nu perfecți": „Am fost la un pas de moarte din cauza muncii extreme"
