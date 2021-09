Colegii artiști, omagiu lui Ion Caramitru: „A fost o lumină care a înnobilat cultura română”. Actorul nu va fi depus la TNB

Actorul Mircea Diaconu, 71 de ani, a fost printre primii actori care au trecut pragul TNB pentru a se reculege la altarul ridicat în memoria lui Ion Caramitru. „O să mi-l amintesc pe Tino de aici încolo, pentru că, înainte, am avut o viață comună împreună. La finalul anilor 1970, am avut norocul uriaș să fac partea din marea trupă a lui Liviu Ciulei, de la vechiul Bulandra. Tino Caramitru era bijuteria coroanei. Am învățat împreună. A fost ca un vis să fiu coleg cu acești mari actori. Mai suntem puțini în viață de atunci”.

Mircea Diaconu

Eugen Cristea, 69 de ani, și soția lui, actrița Cristina Deleanu, 80 de ani, aveau lacrimi în ochi. „Vestea asta a venit să pună capac. Ce să spun, am fost colegi, am fost parteneri, în producții care, îmi permit să spun, au marcat istoria televiziunii. A fost un intelectual cu o putere incredibilă de creație în multe domenii… A recitat, a regizat, a pus și opere în scenă, și-a îndeplinit menirea pentru teatru și pentru omenire”.

Eugen Cristea și Cristina Deleanu

Grigore Leșe: „Moartea prietenilor înseamnă începutul morții tale”

La TNB a fost prezent și rapsodul Grigore Leșe, 67 de ani. „Moartea prietenilor înseamnă începutul morții tale! A fost un om extraordinar, un actor și un manager extraordinar. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, a făcut multe pentru cultura românescă”, a spus Grigore Leșe.

Grigore Leșe

„Ion Caramitru a fost o lumină care a înnobilat cultura română şi viaţa cetăţii de-a lungul a şase decenii. Abia acum, când amintirea-i devine istorie, putem să-i vedem truda. Abia acum, când a plecat, putem să-i vedem suferinţa. Abia acum, când a plecat, vedem câtă nevoie aveam de el. Drum luminat, prieten drag! Ne-om mai vedea!”, a scris, emoționant, pe rețelele sociale actorul Horațiu Mălăele.

„Înmormântarea va avea loc joi sau vineri”, la Cimitirul Bellu, pe Aleea Artiștilor, a anunțat Mircea Rusu, directorul artistic al TNB, care a reafirmat faptul că familia dorește discreție în aceste momente.

De altfel, trupul neînsuflețit nu va fi depus la Teatrul Național, deoarece familia dorește discreție. TNB a anunțat că începând de marți, 7 septembrie, ora 11.00, publicul va avea acces în foaierul Sălii Mari a Teatrului Național doar pentru a semna în Cartea de condoleanțe.

Actorul Ion Caramitru a murit pe 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani. Cu însemnate roluri în teatru şi în film, deopotrivă regizor şi manager, a fost preşedintele Uniunii Teatrale din România (UNITER), din 1990, şi director al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale”, din anul 2005.

