Papilomavirus Shope e de vină

Iepurii cu coadă de bumbac observați recent în Fort Collins sunt infectați cu virusul papilomavirus Shope, în mare parte inofensiv, care provoacă excrescențe asemănătoare negilor care ies din fețele lor ca niște coarne care metastazează.

Deși aspectul acestor tumori poate semăna cu tentaculele, ele nu sunt periculoase pentru oameni sau animale de companie. Cu toate acestea, ele pot interfera cu capacitatea iepurilor de a se hrăni, ducând la moartea lor din cauza malnutriției în unele cazuri

OCTO-BUNNY: Rabbits in Fort Collins with Tentacle-like Growths Explained



In Fort Collins, Colorado, rabbits have been observed with unusual growths resembling tentacles, caused by the Shope papilloma virus, a condition that leads to benign tumors. These growths, often mistaken… pic.twitter.com/IrcUWeThOz — Doolly Noted ✏️ (@doollynoted) August 13, 2025

Boala, descoperită în 1930

Fotografiile virale au inspirat o serie de porrecle, inclusiv „iepurași Frankenstein”, „iepurași demoni” și „iepurași zombi”. Însă afecțiunea lor nu este nimic nou, virusul inspirând folclorul și alimentând cercetarea științifică de aproape 100 de ani.

Acest virus a influențat, probabil, și mitul iepurelui din America de Nord, care vorbea despre un animăluț cu coarne de cerb. Boala la iepuri a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea cercetării privind legătura dintre virusuri și cancer, cum ar fi papilomavirusul uman, care provoacă cancerul de col uterin.

Virusul prezent la iepuri a fost numit după Dr. Richard E. Shope, profesor la Universitatea Rockefeller, care a descoperit boala la iepuri cu coadă de bumbac în anii 1930.

