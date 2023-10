Tatăl lui Danielle Aloni, pe nume Remus, spunea săptămâna trecută la Digi24 că are două fete: Danielle și Sharon, cea din urmă fiind mezina. În luna iunie, cele două depuseseră actele pentru a obține și ele cetățenie română, potrivit acestuia.

Sharon are două fete gemene, iar Danielle are o fată, toate cu vârste între trei și cinci ani jumătate.

„Alarmele au început la ora 6 dimineața, cu toții au intrat acolo, într-o cameră de siguranță. Prin Whatsapp mi-au spus că ei (teroriștii – n.red.) au intrat în camera asta. Pe la 8, tot prin WhatsApp, mi-a scris Sharon, că îi aud, că au intrat teroriștii în casa vecinilor. După vreo jumătate de oră mi-a scris că «acum am auzit cum au intrat intrat în casa noastră teroriștii». Și eu acum citesc toate astea și eu stau într-un alt loc, la distanță de kilometri de locul lor și poți să îți închipui cum ne simțim eu și soția mea, că citim toate astea și nu putem să facem nimic”, a spus Remus, la Digi24.

Au intrat în casă la ei. Și după vreo oră mi-a transmis un mesaj cu voce, tot prin WhatsApp: «Dragii noștri, acum ne incendiază casa. Fumul intră acum în camera de siguranță. Cred că nu vom mai ieși de aici. Vă iubim pe toți». După asta n-am mai avut nicio legătură. Tatăl Daniellei Aloni:

Bărbatul a mai povestit că un membru al kibbutzului, alături de armată, au mers ulterior din casă în casă pentru a verifica ce se întâmplă și dacă mai sunt oameni în viață.

„Când au ajuns la casa lor, mi-au spus că au deschis camera de siguranță și nu era nimeni acolo, nu erau nici urme de sânge, nici cadavre, nimic. Și asta ne-a dat un semn că se vede că sunt răpiți. După o zi, am văzut un film, cred că de la Hamas, pe care l-au dat pe rețelele sociale, și acolo am văzut, pe o platformă de tractor, l-am văzut pe soțul lui Sharon și cu una dintre gemene (nepoata – n.red.), și cred că am văzut-o din spate și pe Sharon”, a mai spus bărbatul.

După o săptămâna, bărbatul a fost anunțat de armată că membrii familiei sale au fost duși în Gaza.

„Ne-au spus că din toate ce au văzut ei, prin aparate de interceptat și de recunoaștere facială, ne-au spus că toți, adică Sharon și Danniele și copiii, soțul lui Sharon au fost văzuți în viață când au fost duși în Gaza. Ne-au spus oficial că sunt acolo, că au fost răpiți toți”, a mai precizat bărbatul.

Pe 25 octombrie, Ministerul israelian de Externe spunea că Danielle este o mamă singură și a fost luată ostatică alături de fetița sa, pe nume Emilia.

Cine sunt celelalte două femei care apar în videoclip

Hamas a difuzat luni o înregistrare video cu trei femei prezentate drept ostatice, din rândul celor aproximativ 240 pe care îi are în Fâşia Gaza după atacul comis împotriva Israelului pe 7 octombrie.

În înregistrare, una dintre ele, aşezată în mijloc, îl acuză pe premierul israelian de crime de război și îi cere să încheie un schimb de prizonieri pentru a obţine eliberarea lor.

„Suntem în captivitatea Hamas de 23 de zile. Ieri, a fost o conferință de presă cu familiile ostaticilor. Știm că trebuia să fie un armistițiu de încetare a focului. Trebuia să ne eliberați pe toți. Ați făcut un angajament să ne eliberați pe toți… Vreți să ne omorâți pe toți. Vreți să ne ucideți folosind IDF, nu este suficient că cetățeni israelieni au fost uciși. Lăsați-ne să plecăm acum!”, spune femeia.

Mai multe media israeliene și internaționale au publicat doar o captură de ecran cu acest video, adăugând că nu îl vor difuza, în condiţiile în care afirmaţiile făcute de femeie sunt dictate de Hamas.

Netanyahu a reacționat în urma apariției videoclipului, pe care l-a calificat ca fiind „o manipulare psihologică crudă din partea Hamas și ISIS”.

Premierul le-a identificat pe cele trei femei ca fiind Yelena Tropanov, Danielle Aloni și Rimon Kirsht și a spus că „facem totul pentru a-i aduce acasă pe toți captivii și persoanele dispărute”.

Potrivit Jerusalem Post, Tropanov a fost răpită pe 7 octombrie din Nir Oz, sudul Israelului, împreună cu mama ei, fiul ei și iubita fiului ei. Soțul ei a fost ucis. Kirsht a fost răpită din Kibbutz Nirim, lângă granița cu Gaza, împreună cu soțul ei.