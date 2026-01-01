Majoritatea femeilor din Daulatdia câștigă între 12 și 24 de dolari zilnic, bani împărțiți cu matroana și folosiți pentru chirie.

Unele recurg la steroizi periculoși precum Oradexon pentru a-și îmbunătăți aspectul, riscând probleme grave de sănătate.

În ciuda legalizării prostituției în Bangladesh din 2000, exploatarea și sărăcia persistă. Un raport din 2018 arată că din 135 de lucrătoare sexuale, 108 au fost fie vândute, fie înșelate.

În bordel locuiesc și circa 500 de copii, dintre care puțini reușesc să evadeze din cercul sărăciei.

Labirintul de barăci din tablă

În centrul Bangladesh-ului, în orașul Daulatdia, se află cel mai mare bordel din lume, un loc ce adăpostește între 1.500 și 2.000 de femei.

Majoritatea acestor femei au ajuns aici ca victime ale traficului de persoane, iar unele s-au născut chiar în interiorul bordelului, moștenind un destin marcat de sărăcie și exploatare sexuală.

Bordelul, care se întinde pe aproape 5 hectare, există încă din perioada colonială. Peste 300 de barăci din tablă ondulată formează un adevărat labirint, ce adăpostește atât femei, cât și copii.

Prostituatele din Daulatdia, deși teoretic se află sub îngrijirea unei madame, trebuie să se bazeze pe propriile forțe pentru probleme legate de contracepție, sarcină și boli cu transmitere sexuală.

Copil rătăcind prin labirintul din Daulatdia. Foto: Profimedia

Vândute de familie

Potrivit unui raport din 2018 realizat de Society for Environment and Human Development (SEHD), din 135 de lucrătoare sexuale intervievate, 108 au recunoscut că au fost fie vândute, uneori chiar de familie, fie ademenite sub pretexte false.

Altele sunt fiice de prostituate, au continuat „tradiția familiei” pentru a se putea întreține. Circumstanțele dificile le-au forțat să ajungă în această poziție. Au ales banii ușori, în ciuda condițiilor dificile din Daulatdia.

Nimeni nu ar trăi de bunăvoie aici, dacă nu ar fi torturat – Philip Gain, directorul SEHD

În ciuda legalității prostituției în Bangladesh din anul 2000, condițiile din Daulatdia sunt departe de a asigura protecția femeilor.

Cel mult 24 de dolari pe zi, din care își plătesc și chiria, și matroana

Pentru multe dintre aceste femei, viața în bordel este un calvar fără sfârșit. Majoritatea câștigurilor lor modeste, care variază între 12 și 24 de dolari pe zi, sunt împărțite cu matroana și utilizate pentru plata chiriei.

Sexul costă doi dolari, iar dacă un bărbat vrea să rămână peste noapte, trebuie să plătească încă 20 de dolari.

Câștigurile în Daulatdia sunt inegale. Există zile în care femeile nu câștigă nimic, dar altele în care servesc mulți clienți și câștigă chiar și 60 de dolari.

Clienții sosesc, în general, abia după lăsarea întunericului. ONG-urile estimează că sosesc până la 5.000 de persoane zilnic. Pe lângă prostituție, jocurile de noroc și traficul de droguri prosperă în barăcile metalice.

Cum să te îngrași cu steroizi pentru vite

Fetele tinere și plinuțe sunt foarte apreciate, atât la propriu, cât și la figurat. Adolescentele vândute către Daulatdia, pe de altă parte, sunt slabe și lipsite de feminitate.

Nu se pot îngrășa rapid prin mâncare, mai ales că nu și-o permit. În schimb, cumpără Oradexon.

Steroidul Oradexon, utilizat și pentru îngrășarea vitei, este disponibil pe scară largă și poate cauza probleme severe de sănătate, inclusiv hipertensiune și insuficiență hepatică.

O tabletă costă doar 10 cenți și se vinde fără rețetă. Utilizarea pe termen lung poate fi fatală.

După cum spune protagonista documentarului „Bangladesh: Daulatdia, orașul prostituatelor”, nu-i pasă dacă drogul o omoară, pentru că trebuie să-și câștige existența.

Când reintegrarea în societate devine aproape imposibilă

Femeile eliberate din Daulatdia se confruntă adesea cu excluderea din partea familiilor și a societății. Fără educație și locuință, reintegrarea în societate devine aproape imposibilă.

Povestea lui Nodi, o tânără care a ajuns în bordel după ce a fost vândută, și a lui Shurovi, născută în Daulatdia și revenită acolo din cauza lipsurilor financiare, reflectă lupta continuă a acestor femei pentru a-și regăsi demnitatea.

Nodi avea doar 14 ani când a venit în Daulatdia. Ca majoritatea tinerelor femei, nu a fost alegerea ei. S-a căsătorit în adolescență și a născut un copil. Cu toate acestea, soțul ei, dependent de jocuri de noroc, era rareori acasă.

Când Nodi a încercat să-l găsească, a căzut în capcana unui traficant de persoane care, prefăcându-se că o ajută, a vândut-o unui bordel.

Când familia ei a aflat ce s-a întâmplat, a refuzat să o ajute. Prostituția este stigmatizată în Bangladesh și e o mare rușine. Prin urmare, Nodi a fost lăsată în capcanele ei.

Povestea lui Shurovi este puțin diferită. Deși s-a născut în Daulatdia, a reușit să obțină o educație datorită organizațiilor caritabile. S-a căsătorit și s-a mutat la Dhaka. Inițial, a jucat în telenovele, dar când sarcinile i s-au epuizat și soțul ei a părăsit-o, a rămas fără adăpost. Așa că s-a întors în locul natal. Cu toate acestea, nu intenționa să rămână acolo pentru totdeauna. A pus la cale un plan pentru a economisi suficienți bani în termen de doi ani pentru a cumpăra un teren.

Însă visurile ei s-au ciocnit de realitate când a rămas însărcinată cu un client. A decis să nască, dar nașterea a fost complicată, necesitând o cezariană, pentru care Shurovi a fost obligată să plătească.

Nu avea bani, așa că a trebuit să se îndatoreze. S-a aflat într-o situație financiară atât de dificilă, încât nu și-a putut permite strictul necesar pentru copil.

Ea crede că cei născuți în Daulatdia primesc prea puțin sprijin din partea statului pentru a fi ajutați să ducă o viață normală: „Am murit înainte să murim”.

Copiii bordelului

În bordel locuiesc aproximativ 500 de copii, mulți dintre ei fiind crescuți în condiții precare. Organizațiile nonguvernamentale încearcă să le ofere educație și sprijin pentru a avea o șansă la o viață mai bună.

În bordel locuiesc aproximativ 500 de copii. Foto: Profimedia

Totuși, doar o mică parte dintre acești copii reușesc să scape de cercul vicios al sărăciei și exploatării sexuale.

Foștii angajați ai Daulatdia încearcă adesea să lupte pentru soarta colegilor lor. Una dintre ele este Morjina Begum, care s-a căsătorit la doar 13 ani cu un bărbat mult mai în vârstă. Când relația nu a funcționat, a fugit cu fiica ei și a ajuns într-un bordel.

Ca prostituată, nu înțelegea de ce i se refuzau orice drepturi și era tratată ca o cetățeană de mâna a doua. Era cel mai simplu lucru. Inițial, nicio femeie nu avea voie să părăsească bordelul. Mai târziu, interdicția a fost relaxată, dar prostituatele trebuiau să fie desculțe, pentru a fi ușor recunoscute.

Din fericire, acest lucru s-a schimbat astăzi. Copiilor lor, născuți acolo, li s-a refuzat și umanitatea. Nici măcar nu aveau certificate de naștere.

Organizația condusă de Begum a ajutat până acum 700 de copii să-și continue studiile secundare. Următorul pas pe care intenționează să-l facă este să sprijine băieții crescuți în Daulatdia, care, de asemenea, nu au nicio perspectivă. Adesea, ajung traficanți de droguri sau infractori.

Doar o mică parte dintre acești copii reușesc să scape din cercul vicios al sărăciei și exploatării sexuale. Foto: Profimedia

Educație precară

Femeile nu beneficiază de asistență medicală adecvată, iar principala cauză a decesului prematur pentru majoritatea dintre ele sunt complicațiile legate de avort.

Educația lor este atât de precară, încât multe își descoperă sarcina foarte târziu. Dacă nu se decid, nu au timp sau nu au oportunitatea de a întrerupe o sarcină, nu primesc îngrijiri prenatale adecvate, fie și numai pentru că nu vor să meargă la medic pentru a evita orice neplăcere. În unitățile medicale, acestea sunt, în general, lipsite de respect și tratate prost.

Femeile însărcinate nu își dau demisia, pentru că, în primul rând, nu au dreptul la nicio prestație, iar în al doilea rând, sarcina este scumpă.

Clienții sunt dispuși să plătească mai mult pentru sexul cu o femeie însărcinată.

Cum să împaci islamul și casele de toleranță

Deși Bangladesh este o țară musulmană, prostituția este legală acolo din anul 2000. În funcție de sursă, există între 12 și 20 de astfel de bordeluri, Daulatdia fiind cel mai mare.

Paradoxul este că nici sexul premarital, nici cel extraconjugal nu sunt permise în islam. Logic, s-ar putea presupune că și prostituția ar trebui interzisă.

Cu toate acestea, este adevărat contrariul. Oferirea și primirea de servicii sexuale nu constituie infracțiune. Bordelurile pot funcționa complet liber, cu condiția să obțină licența corespunzătoare.

Mită pentru minore

Situația este similară și în cazul lucrătorilor sexuali.

Pentru a intra oficial în profesie, trebuie să obții un permis și să te înregistrezi. Aceasta implică plata unei taxe, declararea faptului că ai 18 ani împliniți și intrarea în profesie în mod voluntar. Întregul proces este supravegheat de poliție, care însă este ușor de corupt.

Acesta este motivul pentru care multe prostituate sunt minore. Vârsta medie a noilor recrute din Daulatdia este de 14 ani. Înregistrarea lor este plătită de traficanți de persoane, care oferă și mită.

Cel mai mare bordel din Europa

Deschis în 1972, „Pascha”, Köln, Germania, este considerat cel mai mare bordel din Europa. Clădirea luminată în roz are 11 etaje și 9.000 de metri pătrați. Aproximativ 120 de escorte, dintre care multe sunt românce, lucrează și au 1.000 de clienți pe zi.

În 2024, statul german a confiscat bordelul din Köln. Măsura a fost dispusă, în numele landului Renania de Nord-Westfalia, de Parchetul din Düsseldorf, în cadrul unei investigații ample cu privire la un grup de contrabandiști care aducea chinezi bogați în Germania cu pașapoarte false.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE