UNDE SE DUC BANII DE MEDIU. Cum a ajuns o tânără de 29 de ani să obțină 2,5 milioane de euro pentru împădurirea unui sit

Nordul Gorjului de Vest este o arie naturală protejată de interes comunitar, situată între Parcul Național Defileul Jiului, în est, și Culmea Cernei, în vest, în Carpații Meridionali.

Conform datelor publicate pe site-ul natura2000.eea.europa.eu, „cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente în toate zonele alpine și subalpine”, aici crescând, printre altele, floarea-de-colț. Plus amicițiile politice.



Nordul Gorjului de Vest

Pădurile virgine din Carpații Meridionali, administrate de un om de afaceri asociat cu familia lui Toni Greblă



De zece ani, această zonă este administrată de Asociația Camera de Comerț România-Japonia, contractul de administrare fiind încheiat cu Ministerul Mediului în anul 2010, pe vremea când ministerul era condus de UDMR-istul Laszlo Borbely.



Ca administrator al acestei zone, Asociația Camera de Comerț România-Japonia este și cea care depune solicitări de finanțare din bani europeni pentru activități de protecție a mediului, dar și entitatea care dă mai departe contractele către firme.



Președintele Asociației Camera de Comerț România-Japonia este omul de afaceri Mihai Prundianu, al cărui nume a apărut în presă în dosarul în care a fost inculpat fostul judecător CCR Toni Greblă.



Prundianu, la fel ca și Greblă, a obținut o achitare în acest dosar. Nu este singura sa legătură cu familia Greblă, presa dezvăluind în trecut că Prundianu era asociat, în firma Electra Balistic SRL, cu fiii lui Greblă.

Vicepreședinte al acestei asociații este un alt om de afaceri, George Octav Cobzăreanu, iar secretar general este Bogdan Babici, al cărui nume apare într-o ediție a ziarului România liberă, din 2016, drept acuzat într-un dosar de abuz în serviciu, însă portalul instanțelor nu arată că ar fi fost și trimis în judecată în acest dosar.



Asociația lui Prundianu, 4 milioane de euro de la UE



În anul 2017, printr-un contract încheiat la 26 octombrie, Asociația Camera de Comerț România-Japonia primește, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, suma de 20.993.995 de lei (aproximativ 4.200.000 de euro) pentru: „implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest care vizează reconstrucția ecologică a habitatelor *4070 (…), 91E0* (…) și 3240”.

Contractul din 2017

Un nume care nu apare pe site-ul asociației lui Prundianu, dar pe care documentarea Libertatea l-a descoperit în achizițiile ulterioare din acest proiect este cel al fostului consilier local PSD Bumbești-Jiu din perioada 2016-2020, Bogdan Andrei Gâtej.

Mason, consilier PSD și beneficiar de fonduri europene de mediu



Gâtej este manager de proiect și semnează, din această calitate, documentele de achiziții.



Gâtej Bogdan Andrei este manager de proiect în cadrul Asociației Camera de Comerț România-Japonia

Pe lângă calitatea de consilier local PSD pe care o deține la data efectuării acestor achiziții, Gâtej mai este și membru în Marea Lojă Regulară a României – organizație a francmasoneriei, patron al unei firme înregistrate ca evaluator de mediu, director al Asociației Camera de Comerț România-Japonia, vicepreședinte al Ariei Protejate Nordul Gorjului de Vest și membru fondator al unei alte asociații, Unitatea de Suport pentru Mediu și Arii Protejate.



Revenind la lucrările de reconstrucție ecologică din zona Gorjului, o analiză a contractelor date de Asociația Camera de Comerț România-Japonia arată că toate lucrările de împădurire au mers către o singură firmă.



SC Arquestan SRL are monopol



Conform datelor centralizate referitoare la achizițiile beneficiarilor POIM, Asociația Camera de Comerț România-Japonia a dat, în perioada 2018-2019, contracte în valoare de 2,5 milioane de euro către o asociere de firme având, de fiecare dată, același lider de proiect: SC Arquestan SRL.



Redăm, în continuare, lista contractelor obținute de Arquestan SRL cu Asociația Camera de Comerț România-Japonia, cele mai multe dintre acestea fiind pentru servicii de împădurire:



629.250 de lei, contract încheiat la 1 noiembrie 2019;

3.077.200 de lei, contract încheiat la 18 octombrie 2019;

1.841.300 de lei, contract încheiat la 9 ianuarie 2019;

5.613.865 de lei, contract încheiat la 9 ianuarie 2019;

703.920 de lei, contract încheiat la 21 martie 2018;

274.854 de lei, contract încheiat la 14 martie 2018;

Cine e Arquestan?



În acte, firma Arquestan SRL are drept obiect de activitate lucrările de construcții. A fost înființată în 2012, are sediul în Craiova și un număr mediu de 16 angajați, cu o cifră de afaceri, în 2019, de peste 5 milioane de lei.



Firma Arquestan SRL a avut o cifră de afaceri, în 2019, de peste 5 milioane de lei

În prezent, unic asociat și administrator al firmei este o tânără de 29 de ani, Eliza-Elena Vladu.

Vladu a preluat firma de la fondatorul Arquestan, un bărbat pe nume Stan Sandu-Adrian, la jumătatea anului 2016, conform datelor de pe portalul termene.ro.



În 2017 însă, când firma s-a înregistrat pe portalul de achiziții publice SICAP, deși Eliza Vladu apare drept reprezentant legal, numărul de contact care a fost indicat a fost tot cel al lui Stan Sandu-Adrian. De altfel, când reporterul Libertatea a încercat să o contacteze pe Vladu la acel număr, a răspuns Stan, între timp asociat într-o altă firmă:

„Da, aici este Rescomt (n.r.: firma în care Stan e asociat acum). Vă dau numărul Elizei, suntem apropiați, ne cunoaștem”, a spus el.



Eliza Vladu nu comentează



Am sunat-o, așadar, pe Eliza Vladu pentru a o întreba cum a reușit o tânără de 29 de ani să obțină contracte de 2,5 milioane de euro pentru împăduriri. Întrebată ce experiență are în proiecte similare, Vladu a evitat să răspundă. „Sunați-mă mâine, nu pot să vorbesc acum, am o programare”, a spus ea.

A doua zi, am revenit cu telefonul. „Nu pot să vorbesc, am multe programări în perioada asta la medic, fiindcă sunt însărcinată”, a explicat ea și ne-a rugat să îi transmitem întrebările pe e-mail, promițând că va răspunde rapid.



Până la ora redactării acestui material, Eliza Vladu nu ne-a răspuns cum se explică faptul că, în SICAP, numărul de contact indicat ca fiind al ei îi aparține, de fapt, lui Stan Sandu-Adrian, ce experiență are pe proiecte similare și în ce relații se află cu fostul patron.



Firma Rescomt SRL, la care este acum asociat Stan Sandu-Adrian, a aparținut în trecut vărului lui Gigi Nețoiu, Ion Nețoiu, care între timp a cedat acțiunile.

Și această firmă a obținut, la 8 ianuarie 2018, un contract pentru „mijloace de transport și echipamente”, în valoare de 274.854 de lei cu Asociația Camera de Comerț România-Japonia, în cadrul aceluiași proiect de refacere ecologică a zonei Nordul Gorjului de Vest.



„O coincidență”



Legăturile dintre asociația lui Prundianu și Stan Sandu-Adrian nu se limitează însă la contractul cu Rescomt și nici la contractele ulterioare cu firma înființată de el și trecută apoi pe numele Elizei Vladu.



Documentând parcursul fostului consilier local PSD Bogdan Gâtej, am descoperit că el și Adrian-Sandu Stan sunt membri fondatori ai aceleiași asociații, Unitatea de Suport pentru Mediu și Arii Protejate, înființată în 2016.



Practic, Bogdan Gâtej, din calitatea sa de manager de proiect la Asociația Camera de Comerț România-Japonia, a atribuit contracte către o firmă deținută și către o firmă înființată de partenerul său din cealaltă asociație.

Bogdan Gâtej apare ca manager de proiect

L-am contactat pe Gâtej pentru a afla cum explică aceste atribuiri.



„Nu știu, pe cuvânt de onoare că nu știu nimic. Eu m-am ocupat de partea tehnică, chiar nu știu nimic”, a spus Gâtej, adăugând că nu știa că firma Arquestan SRL a fost înființată de partenerul lui din Asociația Unitate de Suport pentru Mediu.



În cele din urmă, Gâtej a conchis că trebuie să fie vorba despre „o coincidență”, insistând că nu știe nimic despre firmele la care au mers banii.



A doua firmă din proiect, înființată de un fin al șefului ASF



Cele mai valoroase contracte pe împăduriri au fost obținute de Arquestan SRL în colaborare cu firmele DSD Pelet SRL, din Dolj, și Omnia Development SRL, din București.



DSD Pelet SRL este o firmă care a aparținut, până de curând, lui Florin Dumitru, despre care evz.ro a scris că ar fi finul șefului Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu.

Omnia Development SRL îi aparține unei femei pe nume Mihaela Voinea și are drept obiect de activitate „comerțul cu ridicata al echipamentelor periferice și calculatoarelor”. Cu un număr de numai 6 angajați, a reușit, în 2019, să aibă o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei.



Printre contractele încheiate de societatea Mihaelei Voinea se numără și unul atribuit direct de Unitatea de Suport pentru Mediu și Arii Protejate condusă de Stan și Gâtej, în valoare de 132.000 de lei, pentru elaborarea cererilor de finanțare POIM.



Cu alte cuvinte, cei doi se pregătesc să ceară bani de la Uniunea Europeană și prin ONG-ul lor.

