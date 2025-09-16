Orban, un aliat fidel al lui Trump

Decizia marchează unul dintre primele semnale clare de îmbunătățire a relațiilor dintre Washington și guvernul condus de Viktor Orban, un aliat vechi al președintelui american.

Programul Visa Waiver permite cetățenilor din aproximativ 40 de state să viziteze SUA pentru perioade de până la 90 de zile fără a avea nevoie de viză.

În 2021, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a SUA a invalidat aprobările electronice deja emise maghiarilor născuți în afara Ungariei și a refuzat noi cereri din partea acestora.

Ulterior, în august 2023, administrația Biden a redus valabilitatea călătoriilor maghiare de la doi ani la un singur an, limitând autorizațiile electronice la o singură utilizare.

„Acum că guvernul ungar a luat măsurile cerute de partea americană pentru a înlătura riscurile de securitate, restricțiile impuse anterior au fost eliminate”, a transmis DHS.

Acordul SUA – Ungaria nu s-a concretizat

Chiar dacă Orban și Trump au construit o relație personală solidă, cooperarea bilaterală nu este lipsită de tensiuni. Premierul ungar a mizat pe semnarea unui acord economic extins cu administrația Trump, însă acesta nu s-a concretizat.

În iulie, SUA și UE au convenit asupra unui cadru comercial care impune un tarif de 15% pentru majoritatea produselor europene, evitând un conflict economic mai amplu. Totuși, în cazul Ungariei, noul regim afectează serios exporturile auto, anterior taxate cu doar 2,5%.

Pe lângă aceasta, Ungaria rămâne dependentă de importurile de gaze și petrol rusesc, în timp ce Trump presează Uniunea Europeană să își accelereze planurile de eliminare a energiei rusești.

În același timp, politicile anti-imigrație ale lui Orban au câștigat sprijin în rândul cercurilor apropiate mișcării MAGA din SUA. Premierul ungar a salutat, de asemenea, decizia lui Trump de a închide USAID, principala agenție americană de ajutor extern.

