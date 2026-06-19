Exporturile de ovine și caprine vii, blocate până la 31 decembrie 2026

Comisia Europeană a modificat regulile de urgență aplicate României pentru pesta micilor rumegătoare iar noua decizie prevede că mișcarea ovinelor și caprinelor din întreg teritoriul României către orice destinație din afara țării este interzisă până la 31 decembrie 2026.

Asta înseamnă blocarea transporturilor de oi și capre vii către alte state membre ale UE, dar și către țări terțe, adică piețele din afara Uniunii Europene. Decizia vine după ce peste 130 de oi au murit într-un focar de pestă a micilor rumegătoare, iar alte aproximativ 740 de animale rămase în exploatație au fost sacrificate, potrivit Agro Tv.

Interdicția este dur criticată de Ministerul Agriculturii și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care susțin că restricția aplicată întregii țări este prea dură, deși focarul este localizat. În luna mai a acestui an, România a trimis, în premieră absolută pentru exporturile românești, peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo, într-o operațiune logistică fără precedent.

Tanczos Barna critică dur măsura, AUR cere demisia

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a transmis că decizia Comisiei Europene este disproporționată față de situația reală din teren și față de efectele economice asupra sectorului ovin din România.

El spune că restricția se aplică întregii țări, deși focarul este localizat și se află sub control.

Tanczos Barna a cerut ANSVSA să prezinte rapid Guvernului și Comisiei Europene un plan de acțiune credibil, prin care să arate că autoritățile pot controla boala. Scopul este ca restricțiile să fie reduse la zonele afectate, iar exporturile să poată fi reluate cât mai repede. Ministerul Agriculturii susține că măsurile de control al bolii trebuie să protejeze sănătatea animalelor, dar fără să lovească inutil fermierii români și poziția câștigată de România pe piețele internaționale.

AUR cere demisia șefului ANSVSA

Deputatul AUR Dan Tanasă cere demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, după decizia Comisiei Europene de a prelungi până la 31 decembrie 2026 restricțiile privind exportul de ovine și caprine din România. Tanasă susține că măsura este „o lovitură criminală, fără precedent”, aplicată fermierilor români, și acuză conducerea ANSVSA că nu ar fi apărat suficient sectorul ovin în fața Comisiei Europene.

„Îi solicit public președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, să demisioneze de urgență. Solicit, totodată, Guvernului României să convoace de urgență o reuniune cu reprezentanții crescătorilor de ovine și caprine și să prezinte public planul prin care această decizie va fi contestată și, dacă este posibil, revizuită”, a transmis deputatul AUR. El cere și măsuri financiare pentru fermierii afectați, despre care spune că nu pot suporta singuri costurile restricțiilor impuse la nivel european.

ANSVSA vrea ridicarea interdicției și invocă pierderi uriașe

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a anunțat un plan de urgență pentru ridicarea interdicției la exportul de ovine. Planul ar urma să includă screening național, măsuri stricte de control și, dacă va fi nevoie, vaccinare strategică. Bociu spune că autoritatea va cere Comisiei Europene aplicarea principiului regionalizării. Asta ar însemna ca restricțiile să fie aplicate doar în zonele afectate, nu pe tot teritoriul României. Măsurile luate sunt însă drastic contestate.

România a devenit în 2026 cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, după un an 2025 în care exporturile au adus aproximativ 360 de milioane de euro. Estimările inițiale pentru 2026 indicau încasări de până la 300 de milioane de euro din exporturile de ovine.

Crescătorii din Iași, loviți după un an bun pentru exporturi

Decizia de la Bruxelles pune presiune și pe fermierii din județul Iași, unde livrările externe de animale vii erau în creștere, arată Ziarul de Iași. Anul trecut, numai județul Iași a trimis 15.700 de ovine către centrele de colectare pentru export și 243 de bovine către Republica Moldova. Pentru crescători, era un semn că fermele locale începeau să conteze tot mai mult în comerțul extern cu animale vii.

În județ funcționează aproximativ 200 de exploatații comerciale, cu un total de 8.800 de ovine. La acestea se adaugă aproximativ 300.000 de capete din gospodăriile populației, potrivit datelor citate de Ziarul de Iași. Pentru fermele mici și medii, interdicția poate însemna pierderi imediate, mai ales acolo unde banii din vânzări erau folosiți pentru furaje și pentru cheltuielile curente.

De ce boala a dus la restricții atât de dure

Pesta micilor rumegătoare este o boală virală care afectează în special oile și caprele. Nu este vorba despre o problemă de consum pentru oameni, ci despre o boală cu impact mare asupra fermelor și asupra circulației animalelor. Comisia Europeană arată că boala poate afecta grav populațiile de ovine și caprine și poate perturba transporturile de animale și exporturile. În cazul unui focar, există riscul ca boala să se răspândească spre alte exploatații.

Din acest motiv, autoritățile europene pot impune zone de protecție, zone de supraveghere și alte zone restricționate. În cazul României, Bruxellesul a mers mai departe și a decis interdicția pentru animalele vii din întreaga țară.

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