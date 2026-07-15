Potrivit unui raport publicat marți de Centrul Comun Cercetare (JRC), institut afiliat Comisiei Europene, și consultat de AFP, numărul locuitorilor din Uniunea Europeană va crește ușor până în 2029, ajungând până la aproximativ 453,3 milioane.

Acest vârf istoric va fi urmat însă de o perioadă de declin demografic, cu scăderea populației la 445 de milioane de locuitori până în 2050 și chiar până la 398,8 milioane de locuitori până în 2100 – un nivel comparabil cu cel de la sfârșitul deceniului 1970-1980.

În același timp, europenii trăiesc mai mult decât oricând, speranța de viață crescând la 81,5 ani în 2024 datorită progreselor medicale și îmbunătățirii condițiilor de viață. În România, speranța de viață este de 76,5 ani.

Conform raportului, până în 2050, aproape unul din trei locuitori din Uniunea Europeană va avea vârsta de 65 de ani sau peste, comparativ cu unul din cinci în prezent.

Până în 2100, speranța de viață ar putea depăși pragul de 90 de ani pentru femei și 86 de ani pentru bărbați. De altfel, un copil născut în Uniunea Europeană în 2023 și crescut în Uniunea Europeană se poate aștepta să trăiască până la vârsta de 75,3 ani fără a se confrunta cu boli grave.

Raportul subliniază totodată „provocările majore” generate de îmbătrânirea populației, precum deficitul de forță de muncă, presiunea crescândă asupra finanțelor publice și asupra sistemelor de sănătate și educație, dar și asupra coeziunii teritoriale.

Cu toate acestea, aceste provocări pot duce la crearea de noi piețe, centrate pe așa-zisa „economie argintie” (o aluzie la firele de păr alb apărute în procesul de îmbătrânire), care oferă produse și servicii pentru persoanele în vârstă, inclusiv inovații în sănătate și tehnologie.

„Trăim vieți mai lungi și mai sănătoase decât oricând – una dintre cele mai mari realizări ale noastre. Dar schimbările demografice transformă societățile, economiile și piețele muncii noastre și trebuie să acționăm acum pentru a face din această transformare o oportunitate”, subliniază comisarul european Dubravka Suica.

UE mizează pe două soluții pentru a compensa efectele unei forțe de muncă în scădere, și anume îmbunătățirea productivității și reducerea șomajului.

În prezent, aproape 20% dintre oamenii în vârstă de muncă nu se află pe piața muncii. Decalajul de ocupare a forței de muncă dintre bărbați și femei rămâne la 10 puncte procentuale, în timp ce 8 milioane de tineri nu sunt nici angajați, nici nu urmează un program de educație sau formare profesională, notează AFP.

Raportul menționază în cele din urmă că imigrația „joacă un rol din ce în ce mai important în tendințele demografice, compensând parțial efectele negative ale îmbătrânirii demografice și ale scăderii forței de muncă. Totuși, imigrația nu va schimba în mod semnificativ traiectoria demografică a UE.

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