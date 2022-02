„Vă rugăm să vă ajustați imediat barba în conformitate cu regulile de igienă”, scrie în adresa universității, pentru că apoi să se explice că „o barbă stufoasă ar împiedica fixarea corectă a unei măști sanitare FFP2”.

Studenții au primit și un infografic atașat, care prezintă în detaliu ce forme de barbă pot fi purtate sub mască FFP2 fără a afecta efectul de filtru. Este permisă, de exemplu, mustața tip „periuță”.

În adresa face, de asemenea, referire la paragrafe relevante din legea privind securitatea și sănătatea în muncă. Totul pentru ca studenții să se asigure că „masca FFP2 se fixează corect și în siguranță”.

CDC does not currently recommend the general public use facemasks or respirators for #COVID19. This 2017 @NIOSH graphic is intended for workers who wear tight-fitting respirators. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/LJJwhCaXZR https://t.co/5cUnl1yL3v