Din cele 18 universități românești incluse în top, UPT este singura reprezentantă a Timișoarei și se evidențiază prin cel mai mare număr de cercetători de top la nivel național.

Comparativ cu anii anteriori, universitatea a înregistrat o evoluție constantă: locul 4 în 2023, locul 2 în 2024, iar acum prima poziție în țară. Pe plan global, UPT a urcat de la locul 1.900 (2023) la 1.600 (2024) și apoi la 1.598 (2025).

Performanța remarcabilă se datorează activității a cinci cercetători: Radu-Emil Precup, Ion Boldea, Ștefan Preitl, Liviu Marșavina și Emanoil Linul – primii patru fiind prezenți și în clasamentul anterior.

Pe domenii strategice, rezultatele sunt deosebite:

Electronics and Electrical Engineering – locul 1 în România și 334 mondial , cu 3 cercetători , 1.158 publicații și un D-index cumulat de 178 ;

– locul și , cu , și un ; Materials Science – locul 3 la nivel național și 1.262 mondial ;

– locul și ; Engineering and Technology – locul 3 în țară și 1.073 internațional.

Clasamentul Research.com se bazează pe D-index, un indicator ce măsoară impactul științific al cercetărilor și numărul de citări ale lucrărilor publicate de cercetătorii afiliați unei universități.

Topul universităților din România (2025):

Universitatea Politehnica Timișoara – 5 cercetători, 1.539 publicații, D-index 260; Universitatea Transilvania din Brașov – 4 cercetători, 965 publicații, D-index 224; Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București – 3 cercetători, 804 publicații, D-index 221; Universitatea din București – 5 cercetători, 1.202 publicații, D-index 217; Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – 4 cercetători, 661 publicații, D-index 165.

Topul mondial al universităților cu cei mai mulți cercetători de top:

Harvard University (SUA) – 2.781 cercetători, 979.298 publicații, D-index 249.803; Stanford University (SUA) – 1.516 cercetători, 447.836 publicații, D-index 119.046; University of Oxford (Marea Britanie) – 1.213 cercetători, 366.630 publicații, D-index 89.659; University of Washington (SUA) – 1.226 cercetători, 299.249 publicații, D-index 87.883; University of California, Los Angeles (SUA) – 1.234 cercetători, 337.736 publicații, D-index 87.724; University of Pennsylvania (SUA) – 1.165 cercetători, 340.177 publicații, D-index 87.030.

Metodologia Research.com analizează activitatea a peste 175.000 de oameni de știință din întreaga lume, folosind verificări suplimentare pentru a garanta acuratețea profilurilor academice.

Pentru includerea în clasament, un cercetător trebuie să dețină un D-index minim de 20, prag care variază în funcție de domeniu. Astfel, doar aproximativ 1% dintre cercetătorii de top la nivel global ajung să fie incluși în această ierarhie.

