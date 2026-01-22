Criza economică, creșterea costurilor operaționale, concurența intensă și un sezon slab de Crăciun au dus la dificultățile financiare ale ROFU Kinderland.

Administratorul judiciar provizoriu urmărește găsirea unui investitor pentru salvarea celor 104 magazine și 1.970 de locuri de muncă.

Magazinele ROFU Kinderland rămân deschise, iar salariile angajaților sunt garantate pentru 3 luni din fondul de insolvență.

Compania, cu o activitate de peste 40 de ani, este cunoscută pentru jucării de marcă, rechizite școlare și jocuri de societate.

Unul dintre cei mai mari retaileri de jucării din Germania, ROFU Kinderland, a solicitat intrarea în insolvență sub administrare proprie.

Compania, cu sediul în Hoppstädten-Weiersbach, care operează 104 magazine în 7 landuri germane și are circa 1.970 de angajați, încearcă să își redreseze afacerea.

Potrivit unui comunicat emis de companie, Tribunalul Districtual din Idar-Oberstein a aprobat demararea procedurii provizorii pe 19 ianuarie.

Înființată acum peste 40 de ani, ROFU Kinderland este un nume de referință în Germania, fiind cunoscută pentru comercializarea jucăriilor de marcă, a cărților pentru copii, rechizitelor școlare, seturilor de bricolaj și jocurilor de societate.

Unul dintre factorii principali care au determinat această situație este criza economică actuală, care a condus la creșterea costurilor operaționale și la scăderea consumului.

De asemenea, concurența intensă de pe piața de jucării și un sezon slab de Crăciun au contribuit la declinul financiar al companiei.

„Procedura de administrare proprie deschide companiei o perspectivă pentru viitor”, a declarat Annemarie Dhonau, administratorul judiciar provizoriu.

În perioada următoare, ea va superviza procesul în interesul creditorilor, în timp ce conducerea companiei caută un nou investitor.

„Obiectivul este de a păstra compania și toate cele 104 filiale pe termen lung”, a adăugat conducerea ROFU Kinderland.

În ciuda situației financiare dificile, magazinele continuă să funcționeze normal: „Magazinele noastre rămân deschise conform programului obișnuit, iar activitatea comercială va continua fără întreruperi în toate filialele”, a declarat Michael Fuchs, unul dintre directorii generali ai companiei. Magazinul online este, de asemenea, operațional.

Salariile angajaților sunt garantate pentru o perioadă de 3 luni din fondul de insolvență, iar viitorul acestora depinde de succesul procesului de restructurare și de găsirea unui investitor.





