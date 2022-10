Într-o emisiune de la Russia-1, Vladimir Soloviov, considerat propagandistul preferat al lui Vladimir Putin, a criticat Occidentul pentru că furnizează arme Ucrainei și a vorbit despre atacarea mai multor baze militare de pe teritoriul Europei.

„Dar poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici în timp ce vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe ucraineni, cele din Franța, Polonia, Germania, Marea Britanie – poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ținte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutorul SUA și al Marii Britanii, bazele din România și așa mai departe? Nu vedeți acum, din nou și din nou, că ei extind raza de acțiune și complexitatea armelor furnizate?”, a declarat Soloviov.

An interesting exchange on Russian state TV the other night 1/2



Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean declaring war on Nato pic.twitter.com/OFnjiiBPBB