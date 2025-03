Elon Musk: „L-am provocat pe Putin”

Duminică, Musk a scris pe X: „L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu deasupra Ucrainei, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie frontală s-ar prăbuși dacă l-aș opri.”

Elon Musk a subliniat că este dezgustat de prelungirea războiului și a cerut încetarea imediată a conflictului.

„Ceea ce mă dezgustă sunt anii de măcel într-un blocaj pe care Ucraina îl va pierde în mod inevitabil. Oricui îi pasă cu adevărat, gândește cu adevărat și înțelege cu adevărat vrea ca măcinarea să înceteze. PACE ACUM!!!”, a mai adăugat miliardarul.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Musk cere sancțiuni pentru oligarhii ucraineni

Într-un alt mesaj, Musk a sugerat că sancțiunile împotriva oligarhilor ucraineni ar putea opri războiul.

„Impuneți sancțiuni celor mai importanți 10 oligarhi ucraineni, în special celor cu vile în Monaco, și totul se va opri imediat. Aceasta este cheia puzzle-ului.”, a scris Elon Musk, într-o altă postare pe X.

Recomandări România e printre „obiectivele” lui Vladimir Putin, după încheierea războiului din Ucraina, într-o analiză din presa franceză

Postarea a strâns peste 4,7 milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare deținută de miliardarul apropiat de președintele SUA, Donald Trump.

Place sanctions on the top 10 Ukrainian oligarchs, especially the ones with mansions in Monaco, and this will stop immediately.



That is the key to the puzzle. https://t.co/hgw8tQsEs6 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor dintre SUA și Ucraina, în special după întâlnirea tumultoasă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă din 28 februarie.

Totodată, acestea coincid cu decizia administrației americane de a suspenda schimbul de informații militare cu Ucraina, o mișcare care a afectat capacitatea Kievului de a rezista pe front.

După ce Trump a ordonat să fie oprit orice ajutor pentru Ucraina, „sute de ucraineni au murit”, iar armata rusă are un avantaj clar.

Rămâne de văzut dacă propunerile lui Elon Musk vor avea vreun impact. Criticile miliardarului arată din nou o schimbare de ton în rândul unora dintre susținătorii inițiali ai Ucrainei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News