Uraganul Erin forțează oamenii să-și părăsească locuințele, chiar în timp ce sunt loviți de rafale de vânt de 195 km/h

Proprietara nouă a Atlantic Inn începe evacuările înainte de a primi primii oaspeți

Holly Andrzejewski, noua proprietară a Atlantic Inn de pe insula Hatteras, a trebuit să înceapă reprogramarea oaspeților înainte chiar de a-i primi pe primii.

Ea și soțul ei au cumpărat pensiunea cu mai puțin de o săptămână în urmă.

„E doar unul din acele lucruri în care știi că e întotdeauna o posibilitate și se poate întâmpla, și faci tot ce poți mai bine. Altfel n-ai locui la plajă”, a spus Andrzejewski, care va rămâne pe insulă, la casa ei situată la aproximativ 15 minute distanță.

Pregătiri pentru furtună

Andrzejewski a luat măsuri de precauție, aducând înăuntru toate mobilierul exterior și asigurându-se că fiica ei și iubitul acesteia, care sunt administratorii pensiunii, au generatoare, apă suplimentară și lanterne în timp ce rămân să supravegheze proprietatea.

Oficialii de pe plaja Wrightsville, lângă Wilmington, Carolina de Nord, au raportat Serviciului Meteorologic Național că au salvat cel puțin 60 de înotători din curenți de reflux, luni.

Impactul asupra turismului

Evacuările, care au început luni pe insula Hatteras și Ocracoke, au venit în vârful sezonului turistic pe această fâșie subțire de insule joase care se întind în Oceanul Atlantic.

Tommy Hutcherson, care deține singurul magazin alimentar din comunitatea Ocracoke, este optimist că această furtună nu va fi la fel de distructivă ca uraganul Dorian din 2019.

„Dar nu poți ști niciodată. Am simțit la fel despre Dorian și chiar am fost loviți puternic”, a spus el.

Pericole anticipate

Potrivit AP News, se așteaptă ca inundațiile să înceapă marți și să continue până joi în Outer Banks din Carolina de Nord. Există temeri că mai multe zile de valuri mari, vânturi puternice și unde ar putea spăla părți din autostrada principală.

Autoritățile au avertizat că unele rute ar putea fi impracticabile timp de mai multe zile. Aceasta este prima dată când Ocracoke a fost evacuată de la uraganul Dorian din 2019, care a lăsat în urmă cele mai mari pagube din istoria înregistrată a insulei.

Intensificarea rapidă a uraganelor

Oamenii de știință au legat intensificarea rapidă a uraganelor din Atlantic de schimbările climatice. Încălzirea globală face ca atmosfera să rețină mai mult vapori de apă și crește temperaturile oceanului, iar apele mai calde oferă combustibil uraganelor pentru a elibera mai multă ploaie.

Erin, primul uragan atlantic al anului, a atins un periculos statut de categoria 5 sâmbătă, cu vânturi de 260 km/h.

Se așteaptă să rămână un uragan mare până la mijlocul săptămânii.

„Aveți de-a face cu un uragan major. Intensitatea fluctuează. Este un uragan periculos în orice caz”, a declarat Richard Pasch de la centrul pentru uragane.

Amenințări în alte zone

Bermuda va experimenta cea mai severă amenințare joi seara, a spus Phil Rogers, directorul Serviciului Meteorologic din Bermuda. Până atunci, apele ar putea crește până la 7 metri.

„Surferii, înotătorii și navigatorii trebuie să reziste tentației de a ieși. Apele vor fi foarte periculoase și viețile vor fi puse în pericol”, a declarat Jache Adams, ministrul interimar al Securității Naționale.

Marginile exterioare ale lui Erin au lovit părți din Puerto Rico și Insulele Virgine cu ploi abundente și vânturi de furtună tropicală duminică, întrerupând curentul electric pentru mii de persoane.

Autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape traiectoria și intensitatea uraganului Erin, sfătuind rezidenții și turiștii să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale pentru siguranța lor.

Rafalele de vânt ating 195 km/h. Foto: Zoom Earth

În acest moment, conform Zoom Earth, rafalele de vânt ating 195 km/h.

Uraganul Erin a atins categoria 5 în weekend, devenind primul uragan major din Atlantic în 2025. Intensificarea sa a fost remarcabilă, trecând de la categoria 1 la 5 în doar câteva ore.



