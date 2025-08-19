Uraganul Erin forțează oamenii să-și părăsească locuințele, chiar în timp ce sunt loviți de rafale de vânt de 195 km/h

Proprietara nouă a Atlantic Inn începe evacuările înainte de a primi primii oaspeți

Holly Andrzejewski, noua proprietară a Atlantic Inn de pe insula Hatteras, a trebuit să înceapă reprogramarea oaspeților înainte chiar de a-i primi pe primii.

Ea și soțul ei au cumpărat pensiunea cu mai puțin de o săptămână în urmă.

„E doar unul din acele lucruri în care știi că e întotdeauna o posibilitate și se poate întâmpla, și faci tot ce poți mai bine. Altfel n-ai locui la plajă”, a spus Andrzejewski, care va rămâne pe insulă, la casa ei situată la aproximativ 15 minute distanță.

Pregătiri pentru furtună

Andrzejewski a luat măsuri de precauție, aducând înăuntru toate mobilierul exterior și asigurându-se că fiica ei și iubitul acesteia, care sunt administratorii pensiunii, au generatoare, apă suplimentară și lanterne în timp ce rămân să supravegheze proprietatea.

Oficialii de pe plaja Wrightsville, lângă Wilmington, Carolina de Nord, au raportat Serviciului Meteorologic Național că au salvat cel puțin 60 de înotători din curenți de reflux, luni.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Impactul asupra turismului

Evacuările, care au început luni pe insula Hatteras și Ocracoke, au venit în vârful sezonului turistic pe această fâșie subțire de insule joase care se întind în Oceanul Atlantic.

Tommy Hutcherson, care deține singurul magazin alimentar din comunitatea Ocracoke, este optimist că această furtună nu va fi la fel de distructivă ca uraganul Dorian din 2019.

„Dar nu poți ști niciodată. Am simțit la fel despre Dorian și chiar am fost loviți puternic”, a spus el.

Pericole anticipate

Potrivit AP News, se așteaptă ca inundațiile să înceapă marți și să continue până joi în Outer Banks din Carolina de Nord. Există temeri că mai multe zile de valuri mari, vânturi puternice și unde ar putea spăla părți din autostrada principală.

Autoritățile au avertizat că unele rute ar putea fi impracticabile timp de mai multe zile. Aceasta este prima dată când Ocracoke a fost evacuată de la uraganul Dorian din 2019, care a lăsat în urmă cele mai mari pagube din istoria înregistrată a insulei.

Intensificarea rapidă a uraganelor

Oamenii de știință au legat intensificarea rapidă a uraganelor din Atlantic de schimbările climatice. Încălzirea globală face ca atmosfera să rețină mai mult vapori de apă și crește temperaturile oceanului, iar apele mai calde oferă combustibil uraganelor pentru a elibera mai multă ploaie.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Erin, primul uragan atlantic al anului, a atins un periculos statut de categoria 5 sâmbătă, cu vânturi de 260 km/h.

Se așteaptă să rămână un uragan mare până la mijlocul săptămânii.

„Aveți de-a face cu un uragan major. Intensitatea fluctuează. Este un uragan periculos în orice caz”, a declarat Richard Pasch de la centrul pentru uragane.

Amenințări în alte zone

Bermuda va experimenta cea mai severă amenințare joi seara, a spus Phil Rogers, directorul Serviciului Meteorologic din Bermuda. Până atunci, apele ar putea crește până la 7 metri.

„Surferii, înotătorii și navigatorii trebuie să reziste tentației de a ieși. Apele vor fi foarte periculoase și viețile vor fi puse în pericol”, a declarat Jache Adams, ministrul interimar al Securității Naționale.

Marginile exterioare ale lui Erin au lovit părți din Puerto Rico și Insulele Virgine cu ploi abundente și vânturi de furtună tropicală duminică, întrerupând curentul electric pentru mii de persoane.

Autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape traiectoria și intensitatea uraganului Erin, sfătuind rezidenții și turiștii să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale pentru siguranța lor.

Uraganul Erin forțează oamenii să-și părăsească locuințele, chiar în timp ce sunt loviți de rafale de vânt de 195 km/h
Rafalele de vânt ating 195 km/h. Foto: Zoom Earth
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Recomandări
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”

În acest moment, conform Zoom Earth, rafalele de vânt ating 195 km/h.

Uraganul Erin a atins categoria 5 în weekend, devenind primul uragan major din Atlantic în 2025. Intensificarea sa a fost remarcabilă, trecând de la categoria 1 la 5 în doar câteva ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Știri România 11:21
Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Doi tineri au murit pe Autostrada A1 după ce au fost loviți de un TIR
Știri România 11:03
Doi tineri au murit pe Autostrada A1 după ce au fost loviți de un TIR
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce a scris Maria de la Insula iubirii 2025 în scrisoarea pe care i-a dat-o lui Cătălin. Reacția lui Marius Avram
Stiri Mondene 11:07
Ce a scris Maria de la Insula iubirii 2025 în scrisoarea pe care i-a dat-o lui Cătălin. Reacția lui Marius Avram
Cum reușește Gina Pistol să se împartă între carieră și viața de familie. „Cred că e important să ne dăm voie să greșim”
Stiri Mondene 11:02
Cum reușește Gina Pistol să se împartă între carieră și viața de familie. „Cred că e important să ne dăm voie să greșim”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Un microfon uitat deschis l-a "prins" pe Trump spunându-i lui Macron că Putin "vrea să-i facă o favoare"
ObservatorNews.ro
Un microfon uitat deschis l-a "prins" pe Trump spunându-i lui Macron că Putin "vrea să-i facă o favoare"
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Mediafax.ro
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 18 aug.
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează