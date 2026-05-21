URC Systems (Cehia) și STARC4SYS (România) semnează un Memorandum de Înțelegere strategic la BSDA 2026

Obiectivele Colaborării: Această alianță vizează dezvoltarea de soluții integrate, avansate de război electronic (EW), sisteme de comandă-control, COMINT, sisteme de monitorizare a spectrului electromagnetic și soluții Counter-UAS adaptate nevoilor Forțelor Armate române și structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Parteneriatul pune un accent major pe:

Soluții Personalizate: Adaptarea sistemelor EW portabile și vehiculare la cerințele specifice ale Armatei României (PIAR 2025-2034). Transferul de tehnologie: Integrarea know-how-ului ceh în liniile de asamblare și mentenanță românești. Finanțare europeană: Participarea comună la proiecte finanțate prin programul SAFE și alte mecanisme UE de apărare și facilitează transferul de know-how, producție locală și participarea comună la procedurile de achiziții publice derulate de Ministerul Apărării Naționale.

”Suntem încântați să asociem tehnologiile noastre de ultimă generație, testate în misiuni reale și utilizate de forțe NATO, cu expertiza locală de integrare și capacitatea logistică necesară pe plan local. Acest parteneriat consolidează Flancul Estic al Alianței”, a declarat reprezentantul URC, Filip Boleloucký, șeful Departamentului de Vânzări și Marketing.

„Prin această colaborare completăm parteneriatele în domeniul COMINT, C-UAS și EW pe care le avem cu companiile americane TCI International, Inc. și CACI International, Inc. cu un partener european de prim rang, scopul final fiind acela de a crea și aduce pe piața românească soluții adaptate nevoilor specifice instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, cu componentă locală puternică, contribuind direct la securitatea națională și la obiectivele europene de consolidare a industriei de apărare”, a afirmat dl. Marinel MOSCALIUC, CEO STARC4SYS.

Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților Ambasadei Republicii Cehe la București și ai autorităților române.

Despre URC Systems URC Systems: este o companie cehă cu capital integral autohton, specializată în cercetare, dezvoltare și producție de sisteme portabile, vehiculare și staționare de război electronic. Deține cod NCAGE 1771G și furnizează soluții către forțe NATO.

Despre STARC4SYS: Companie 100% românească, lider în integrarea sistemelor C4ISR, EW, UAS/C-UAS și comunicații speciale pentru autorități guvernamentale. Deține cod NCAGE 1GJVL și furnizează soluții către forțe NATO.

