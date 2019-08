De Mihai Niculescu,

Noul șef al Jandarmeriei are termen de o săptămână pentru realizarea unui raport de eveluare a situației instituției.

„Așteptările mele pentru Constantin Florea sunt să facă deîndată o analiză a activității Jandarmeriei, urmând ca acesta să-mi prezinte în maxim o săptămână primele măsuri ale eficientizării instituției” a spus Mihai Fifor.

Mihai Fifor a anunțat și demarararea unei acțiuni pe linia combaterii transporturilor ilegale de persoane. Acțiunile sunt concentrate in zonele de îmbarcare/debarcare ale pasagerilor, în stațiile pentru transport în comun, în jurul piețelor.

„Vreau să vă informez că deja apar primele rezultate și acestea sunt notabile, urmează ca la sfârșitul săptămânii să vă prezentăm care au fost principalele rezultate ale acestei activități. În orice caz, acțiunea va fi derulată periodic în toată țara”.

„De asemenea, am solicitat Poliției și Jandarmeriei creșterea în teren a numărului de patrule mixte, astfel încât să creștem gradul de siguranță al cetățeanului. În plus, în pregătirea anului școlar, am cerut prefecților și șefilor de inspectorate o analiză imediată la nivelul siguranței în școli dar și prezentarea unui plan de măsuri pentru realizarea unui climat de siguranță în zona adiacentă a unităților de învățământ”.

În cazul de la Galați a fost declanșată cercetarea prealabilă a celor doi polițiști, dar și a șefului Secției 1 Poliție din Galați, unde aceștia lucrează.

„Vreau să vă asigur că după această cercetare, vor fi luate cele mai aspre măsuri”.

„Am avut o videoconferință de dimineață, cu șefii de inspectorate, iar celor de la Poliție le-am solicitat ca până săptămâna viitoare să-mi prezinte o evaluare pentru fiecare inspectorat județean în parte” a mai spus Fifor.

Despre cazul de la Caracal, avem în teren cei mai buni polițiști, dar comunicările vor fi realizate de DIICOT .

„Se lucrează în ritm alert și se administrează probe, însă înformațiile din ancheta procurorilor vor fi oferite de DIICOT, nu este normal ca noi să prezentăm astfel de informații” a precizat Fifor.

„Vă asigur că avem în teren la această oră unii din cei mai buni specialiști criminaliști ai Poliției Române precum și un dispozitiv de polițiști din mai multe structuri: poliție judiciară, combaterea criminalității organizate, operațiuni speciale și analiza informațiilor. 46 de polițiști de combatere a criminalității organizate, 23 de criminaliști de la INC, 26 de la DGPMB, 27 de la Operațiuni Speciale, 19 de la Direcția de Investigații Criminale, 8 de la unitatea centrală de analiză a informațiilor, 51 de la IPJ Olt, 17 de la IPJ Dolj”.

MAI a lansat în dezbatere publică un proiect, termenul este de o lună de zile, avem nevoie de aportul tuturor pentru îmbunătățirea operațiiunilor de găsire a persoanelor dispărute. Premierul României a cerut urgentarea adoptării în Guvern a acestui proiect.

„Este o inițiativă la care toți românii au dreptul să contribuie și îi îndemn să facă acest lucru. Avem nevoie de consens pe aceste măsuri, avem nevoie de implicarea tuturor pentru a îmbunătăți sistemul de acțiune al MAI. Proiectul aduce modificări esențiale a modului în care sunt căutate persoanele dispărute și felul în care se intervine pentru localizarea acestora în special a celor despre care există informații că sunt în pericol iminent”

Proiectul prevede înființarea unor structuri specializate pentru găsirea persoanelor dispărute. pe 8 august, urmează prezentarea noului dispecerat integrat 112.

Reacția ministrului de interne vine după o săptămână de controverse în cazul crimelor de la Caracal. Polițiștii anchetează uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu, dar au indicii că individul arestat pentru omor ar fi putut comite și alte crime.

La situația revoltătoare din Caracal s-a adăugat, recent, și lipsa de reacție a polițiștilor din Galați, în cazul unei adolescente plină de sânge care a acuzat că ar fi fost violată. Deși victima avea nevoie de ajutor medical, polițiștii de pa autospeciala de intervenție refuză să coboare din mașină și nu îi cheamă nici ambulanța, la solicitarea trecătorilor.

Pe de altă parte, șeful Jandarmeriei Române, Ionuț Sindile, urmează a fi schimbat din funcție, iar în locul lui va fi numit inspectorul șef al Jandarmeriei Craiova, Constantin Florea.

Ionuț Sindile a fost la comanda dispozitivului de jandarmi în 10 august, când au avut loc incidentele din Piața Victoriei dintre jandarmi și protestatari. Sindile este originar din Teleorman, județul controlat de Liviu Dragnea și de unde provin premierul Viorica Dăncilă și fostul ministru de Interne, Carmen Dan.

Viitorul șef al Jandarmeriei, Constantin Florea, a absolvit, pe lângă Colegiul Național de Apărare, Colegiul Național de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” Bucureşti.

