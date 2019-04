„În baza ordinului 1169 din 30 august 2017 la articolul 2 spune că în vederea atingerii obiectivelor se aprobă recoltarea a 140 de exemplare de urs la nivel național. Astfel, în baza acestui ordin AJVPS a făcut adresă, a prezentat datele Ministerului Mediului ca din cele 140 de capete la nivel național să se aloce unul la Buzău. Ministerul Mediului a dat avizul 15503 din 2 aprilie pentru recoltarea acestui exemplar în baza acestui aviz Agenția de Protecție a Mediului a eliberat autorizația pentru capturarea ursului valabilă până la finele anului și în baza acestei autorizații a fost emisă autorizație de vânătoare in 17 aprilie valabilă pana in 30 aprilie deci a fost respectata întreaga procedură”, a declarat prefectul Carmen Ichim într-o conferință de presă în care au fost invitate toate părțile implicate.

Cu toate aceste prefectul județului a declarat că dezaprobă gestul primarului comunei Colți de a turna bere peste cadavrul ursului, dar că nu îl poate incrimina sau sancționa. Totodată, Ichim este de părere că declarațiile ministrului Mediului Grațiela Gavrilescu sunt declarații politice și că nu ar trebui arunce vina asupra instituțiilor.

„Acțiunea a fost una legală și nu suport si nu îmi place să fim condamnați public noi sau instituțiile pe care le reprezentăm de dragul unui discurs politic. Niciodată nu o să acceptăm acest lucru pentru că suntem funcționari publici și ne facem atribuțiile de serviciu conform legii, iar dacă nu respectăm legea suntem sancționați. Dezaprob însă gestul domnului primar al comunei Colți, că a stropit ursul cu bere și că a făcut ceea ce a facut. Nu este sancționat și nu reglementam noi acest lucru. Nu pot să îi găsesc o scuză, dar nici să îl incriminez. E modul dânsului de a se comporta, e modalitatea sa de a-și arăta dezaprobarea față de acel animal. Este strict răspunzător pentru ceea ce a făcut”, a declarat prefectul Carmen Ichim.

Cum se apără primarul care a turnat bere pe cadavrul ursului

La rândul său primarul comunei Colți, Pavel Petrișor Rădulescu, a izbucnit în lacrimi în timpul conferinței de presă spunând că își asumă gestul făcut, dar că nu el a împușcat animalul și că cei care îl acuză ar trebui să vină să discute cu bătrâna în curtea căreia a intrat.

„Îmi asum ce am făcut, am turnat bere pe urs, pentru că și eu acasă când tai porcul primul pahar de țuică îl torn peste el. Așa am făcut și aici. Dacă sunt judecat îmi asum această chestie cum a spus și doamna prefect. Ieri dimineață când am fost la urs, chiar dacă era mort, eram mai transpirat decât acum mai ales că vânătorul mi-a zis că s-a ridicat în două picioare. V-aș invita la Colți să vedeți cum bătrâna care a fost la toaletă în fundul grădinii și a venit ursul și i-a furat 3 oi. Acolo să veniți să filmați nu pe mine pentru că azi-noapte la ora 2 dădeam cu subsemnatul pe Facebook la toți neaveniții care mă acuzau pe mine. Nu l-am împușcat eu”, a spus cu ochii în lacrimi Pavel Petrișor Rădulescu primarul comunei Colți.

Și chiar dacă spune că își asumă fapta, Pavel Petrișor Rădulescu, primarul comunei Colți unde un alt urs a atacat joi noapte o gospodărie spune că ar proceda la fel și la următorul urs dacă va fi capturat.

Și șeful AJVPS Buzău Dragoș Ștefănescu spune că personalul tehnic care a efectuat vânătoare nu a recurs la astfel de practici și dezaprobă gestul primarului. Totodată acesta explică că cadavrul ursului nu a fost batjocorit așa cum s-a spus in spațiul public.

„Și noi dezaprobăm ceea ce s-a întâmplat. Personalul nostru nu a recurs la aceste practici. Noi respectăm vânatul iar personalul nostru știe că după o astfel de captură se face doar un tablou al scenei și atât. Pe de altă parte nu pot fi de acord cu comentariile care spun că ursul a fost batjocorit că a fost legat cu frânghii si târât. Este o modalitate de a-l scoate de acolo și de a-l urca într-un mijloc de transport. Ce era sa facem? Avea 250 de kilograme. Trebuia să venim cu macaraua pentru a-l ridica?”, a spus directorul AJVPS Dragoș Ștefănescu.

Nu în ultimul rând directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Protecția Animalelor Buzău a dorit să răspundă acuzațiilor aduse în spațiul public precum că la Colți nu ar fi fost respectată Lega nr 205 privind protecția animalelor.

„Specia de față nu intră sub nici o formă sub incidența Legii 205. Vă spun acest lucru cu toată convingerea iar dacă cineva dorește si poate interpreta altfel litera legii e liber să o facă . Eu consider că nici nu are rost să discutăm pe această temă”, a spus Ciprian Botezatu director executiv DSVSA Buzău.