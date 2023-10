Joi seară, Ursula von der Leyen a vizitat faimosul palat şi fortăreaţa Alhambra din Granada – construită de conducătorii musulmani ai oraşului în secolul al XIII-lea. În timpul turului, preşedinta Executivului comunitar a complimentat-o pe ghidul Sumaya Abdelbi pentru eşarfa de mătase pe care o purta. Aceasta avea un imprimeu cu o gazelă, inspirat de operele de artă din palat.

Tot personalul feminin care a lucrat la Alhambra în timpul dineului de gală al şefilor de stat a purtat astfel de eşarfe.

Abdelbi, care s-a născut în Germania şi este de origine marocană, le-a dat Ursulei von de Leyen şi soţului acesteia detalii despre palat. „I-am spus că acum face parte şi ea din istoria Alhambra şi a fost foarte impresionată”, a declarat Abdelbi pentru Reuters.

„Mi-a observat eşarfa, a spus că este foarte frumoasă şi m-a întrebat dacă poate să o atingă”, a povestit ghidul turistic.

