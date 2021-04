Ursula von der Leyen a privit din picioare, nedumerită, preț de câteva secunde, la Charles Michel, care s-a așezat înaintea ei pe scaunul din dreapta președintelui turc Erdogan.

„Ehm” is the new term for „thats not how EU-Turkey relationship should be”. #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

În cele din urmă, președintele Comisiei Europene a fost izolată pe o canapea aflat la câțiva metri distanță, în timp ce presa i-a fotografiat pe Michel și pe Erdogan.

Înainte de acest moment stânjenitor, cei trei lideri au stat de altfel împreună la fotografii, Von der Leyen în stânga lui Erdogan, iar Michel în dreapta, aceasta fiind reprezentarea standard a statutului lor. Numai apoi Von der Leyen s-a văzut lăsată la o parte, menționează Washington Post.

După întâlnire, Von der Leyen nu a făcut nicio referire directă la incident, dar şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia drepturilor femeilor în Turcia.

President of European Commission Ursula von der Leyen was not given an equal seat with European Council President Charles Michel and President Erdoğan during their visit to the Presidency of Turkey https://t.co/ryN1A9RKRw pic.twitter.com/NXD6Z2FrlQ