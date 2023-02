Von der Leyen a calificat incidentul drept „tragedie” şi s-a declarat „profund întristrată”, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

În același mesaj, președinta CE a îndemnat la „dublarea eforturilor în ce priveşte Pactul pentru migraţie şi azil şi Planul de acţiune pentru Mediterana centrală”.

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.



The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.



All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean.