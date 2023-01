„Cred că Ucraina trebuie să primească tot echipamentul militar de care are nevoie şi pe care îl poate utiliza pentru apărarea patriei”, a declarat, în contextul dezbaterii despre limitele ajutorului occidental pentru ucraineni, președinta Executivului european la sediul NATO din Bruxelles.

Ea a precizat că ucrainenilor ar trebui să li se ofere nu doar sisteme aeriene avansate, „ci şi alte tipuri de echipamente militare avansate, atât timp cât sunt necesare pentru apărarea Ucrainei”.

Guvernul de la Berlin şi-a modificat radical poziţia săptămâna trecută, anunţând că va furniza forţelor armate ucrainene circa 40 de vehicule de luptă Marder pentru infanterie. Mai mulţi parlamentari din coaliţia guvernamentală îi cer acum cancelarului federal Olaf Scholz să trimită Ucrainei şi blindate mai grele, cum ar fi tancurile Leopard.

Şeful guvernului german a insistat însă că nu va lua o decizie în acest sens decât în coordonare cu aliaţii.

La ceremonia de semnare a declaraţiei de cooperare între NATO şi UE, Ursula von der Leyen a afirmat că Ucraina apără principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite, drepturile fundamentale şi legislaţia internaţională.

Marţi, preşedintele asociaţiei rezerviştilor germani, Patrick Sensburg, se pronunţase în favoarea furnizării de tancuri Leopard pentru Ucraina. El a declarat grupului media Redaktionsnetzwerk Deutschland că blindatele Marder asigură deplasarea rapidă a infanteriei, însă sunt „cel mai eficiente, ideal, în combinaţie, desigur, cu tancul principal de luptă Leopard” şi „de aceea sprijinul cu tancuri principale de luptă este următorul pas logic”.

Sensburg a apreciat că există şi posibilitatea trimiterii unor tancuri de alte tipuri, produse de alte ţări.

Tot marți, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a promis Kievului mai multe arme, în timpul unei vizite-surpriză în orașul Harkov din estul țării, devastat de război și aflat în apropierea graniței cu Rusia.

Ucrainenii „ar trebui să știe că se pot baza pe solidaritatea și sprijinul nostru”, a spus șefa diplomației germane, potrivit CNN.

„Nu am nicio îndoială că va veni și mai mult ajutor militar german”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, care a însoțit-o pe Baerbock la Harkov.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J