Colidera grupului Stângii Unite Europene, Manon Aubry, a declarat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care ar putea fi dezbătută în câteva săptămâni în plenul reunit la Strasbourg.

Critici la adresa raportării față de criza din Gaza

Pentru a justifica inițiativa, Manon Aubry a acuzat Comisia Europeană de „complicitate” la „genocidul” din Fâșia Gaza, reproșându-i că „închide ochii” la situația din Orientul Mijlociu.

Ori miercuri, Ursula von der Leyen a ridicat tonul la adresa Guvernului israelian, propunând sancțiuni împotriva miniștrilor „extremiști” și „suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel”.

Cu toate acestea, Manon Aubry consideră astfel de decizii drept „jumătăți de măsură” care vin prea târziu. Totodată, ele vor fi foarte greu de adoptat de statele membre, profund divizate pe tema campaniei militare israeliene împotriva mișcării islamiste Hamas, care deține puterea în Fâșia Gaza.

Eurodeputata franceză se artă totodată nemulțumită de acordul de liber-schimb cu țările Mercosur din America Latină și „consecințele sale teribile” pentru mediu.

Moțiuni de cenzură sortite eșecului

Moțiunea de cenzură a stângii radicale – la fel precum cea a extremei drepte; două inițiative separate – este totuși sortită eșecului, deoarece dreapta, centriștii și social-democrații nu au nicio intenție să o demită pe Ursula von der Leyen, notează AFP. Dreapta, centriștii și social-democrații cumulează 452 din cele 720 de mandate ale Parlamentului European.

În același timp, grupul lui Manon Aubry nu intenționează să voteze în favoarea moțiunii de cenzură depuse de „Patrioții” lui Jordan Bardella, acuzați de „obsesii rasiste”.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins cu o marjă largă o moțiune de cenzură depusă de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Dezbaterile asupra noilor moțiuni de cenzură vor oferi o oportunitate de a evalua erodarea așa-numitei majorități „pro-europene”, pe care Ursula von der Leyen a încercat să o liniștească miercuri, în discursul dedicat priorităților sale politice pentru următoarele 12 luni, conchide AFP.