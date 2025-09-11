Colidera grupului Stângii Unite Europene, Manon Aubry, a declarat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care ar putea fi dezbătută în câteva săptămâni în plenul reunit la Strasbourg.

Critici la adresa raportării față de criza din Gaza

Pentru a justifica inițiativa, Manon Aubry a acuzat Comisia Europeană de „complicitate” la „genocidul” din Fâșia Gaza, reproșându-i că „închide ochii” la situația din Orientul Mijlociu.

Ori miercuri, Ursula von der Leyen a ridicat tonul la adresa Guvernului israelian, propunând sancțiuni împotriva miniștrilor „extremiști” și „suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel”.

Cu toate acestea, Manon Aubry consideră astfel de decizii drept „jumătăți de măsură” care vin prea târziu. Totodată, ele vor fi foarte greu de adoptat de statele membre, profund divizate pe tema campaniei militare israeliene împotriva mișcării islamiste Hamas, care deține puterea în Fâșia Gaza.

Eurodeputata franceză se artă totodată nemulțumită de acordul de liber-schimb cu țările Mercosur din America Latină și „consecințele sale teribile” pentru mediu.

Moțiuni de cenzură sortite eșecului

Moțiunea de cenzură a stângii radicale – la fel precum cea a extremei drepte; două inițiative separate – este totuși sortită eșecului, deoarece dreapta, centriștii și social-democrații nu au nicio intenție să o demită pe Ursula von der Leyen, notează AFP. Dreapta, centriștii și social-democrații cumulează 452 din cele 720 de mandate ale Parlamentului European.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

În același timp, grupul lui Manon Aubry nu intenționează să voteze în favoarea moțiunii de cenzură depuse de „Patrioții” lui Jordan Bardella, acuzați de „obsesii rasiste”.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins cu o marjă largă o moțiune de cenzură depusă de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Dezbaterile asupra noilor moțiuni de cenzură vor oferi o oportunitate de a evalua erodarea așa-numitei majorități „pro-europene”, pe care Ursula von der Leyen a încercat să o liniștească miercuri, în discursul dedicat priorităților sale politice pentru următoarele 12 luni, conchide AFP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
"Ar fi mai bun ca fotomodel. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază". Marcel Răducanu îi face praf pe jucătorii naționalei
GSP.RO
"Ar fi mai bun ca fotomodel. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază". Marcel Răducanu îi face praf pe jucătorii naționalei
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
GSP.RO
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Când vine Michelle Obama la București și cum o poți vedea la Impact București 2025
Știri România 15:55
Când vine Michelle Obama la București și cum o poți vedea la Impact București 2025
Șoferii din România nu mai pot „fenta” radarul. CNAIR ia exemplu de la vecinii bulgari
Știri România 14:52
Șoferii din România nu mai pot „fenta” radarul. CNAIR ia exemplu de la vecinii bulgari
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
Fanatik.ro
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Recunoști școlărița timidă din imagine? A terminat școala generală în Republica Moldova, iar acum locuiește în România
Stiri Mondene 15:51
Recunoști școlărița timidă din imagine? A terminat școala generală în Republica Moldova, iar acum locuiește în România
Cine sunt câștigătorii RROMA Film Festival, ediția a III-a. Lista completă a celor mai apreciate producții
Stiri Mondene 15:43
Cine sunt câștigătorii RROMA Film Festival, ediția a III-a. Lista completă a celor mai apreciate producții
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată
KanalD.ro
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată

Politic

Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Politică 15:24
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Călin Georgescu, la Tribunalul București pentru ridicarea controlului judiciar. A vorbit despre Charlie Kirk, asasinat în SUA: „Tineretul nu mai dorește să tacă prin frică”
Politică 14:06
Călin Georgescu, la Tribunalul București pentru ridicarea controlului judiciar. A vorbit despre Charlie Kirk, asasinat în SUA: „Tineretul nu mai dorește să tacă prin frică”
Parteneri
Un singur glonț l-a ucis pe Charlie Kirk – ce știm despre asasinatul din Utah
Spotmedia.ro
Un singur glonț l-a ucis pe Charlie Kirk – ce știm despre asasinatul din Utah
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”