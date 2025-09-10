„Uniunea noastră este, în esență, un proiect de pace. Dar adevărul este că lumea de astăzi este nemiloasă”, a spus ea la Strasbourg, la doar câteva ore după ce Polonia a anunțat că a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Premierul polonez Donald Tusk avertizase la rândul său că riscul unui conflict cu Moscova este acum „mai mare ca oricând după 1945”.

Von der Leyen a subliniat că mesajul primit în timpul vizitelor sale în statele estice ale Uniunii a fost unul clar: „Europa trebuie să se pregătească astăzi”. Într-un gest simbolic, a purtat o jachetă verde măsliniu, asemănătoare uniformelor militare, și a prezentat un plan de 6 miliarde de euro pentru sprijinirea armatei Ucrainei prin utilizarea activelor rusești înghețate. Totodată, a anunțat sancțiuni mai dure pentru „țări terțe” și proiectul unui „zid de drone” la frontiera estică a UE.

„Europa va apăra fiecare centimetru din teritoriul său”, a afirmat von der Leyen, folosind în repetate rânduri termeni precum „luptă” și „putere”. Cu toate acestea, realitatea politică și economică rămâne complicată: deciziile militare sunt prerogative naționale, iar multe state membre se confruntă cu probleme de deficit bugetar.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Șefa Comisiei a cerut totuși relaxarea regulii unanimității în politica externă și de securitate, pentru a depăși blocajele venite de la țări precum Ungaria. Ea a vorbit chiar despre o viitoare „Uniune Europeană de Apărare”, parte a ceea ce a numit „momentul independenței Europei”.

Discursul a inclus și critici la adresa Chinei, acuzată de „supraproducție globală” și dumping în sectorul oțelului. Von der Leyen a anunțat planuri pentru un „nou instrument comercial pe termen lung”, menit să protejeze producătorii europeni afectați de exporturile chinezești subvenționate.

Încheindu-și intervenția, von der Leyen a avertizat că „Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume a ambițiilor și războaielor imperiale, unde dependențele sunt folosite fără milă ca arme”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE