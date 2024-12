UPDATE ora 16.40: USR a confirmat informația printr-un comunicat. „USR solicită conducerii Camerei Deputaților și Senatului convocarea unei ședințe comune a celor două Camere ale Parlamentului pentru revocarea lui Toni Greblă din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Este inacceptabil ca acesta să rămână la conducerea AEP și să se mai ocupe de organizarea alegerilor în România, dat fiind modul catastrofal în care și-a exercitat atribuțiile de la preluarea funcției”, se arată în mesaj.

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, s-a întrebat „ce încredere pot avea alegătorii într-o instituție care ar trebui să controleze fix finanțarea campaniei electorale, dar care nu se autosesizează pentru cheltuieli 0?”.

„Dar într-un om care, având funcția de președinte al AEP, are legături dubioase cu apropiați ai candidatului extremist ajuns în turul II al prezidențialelor, în timp ce soția sa nu are nicio reținere să facă fățiș campanie acestuia? […] Ce am văzut la alegerile din iunie și cele de acum arată că Toni Greblă este un pericol la adresa democrației din România. Sper ca PSD și PNL să înțeleagă pericolul și că acesta trebuie demis de urgență”, a adăugat Moșteanu.

Partidul condus de Elena Lasconi a mai acuzat „lipsa unor acțiuni de control concrete din partea AEP”, care „este cu atât mai flagrantă dacă o punem în oglindă cu faptul că Parchetul General s-a autosesizat cu privire la cheltuielile de campanie nedeclarate și alte infracțiuni electorale asociate”.

Știrea inițială: Acesta va fi al doilea demers al USR, după cel din 18 iunie, făcut în urma alegerilor europarlamentare, demers care a rămas însă blocat la Birourile Permanente Reunite.

Noua cerere vine după ce mai multe ONG-uri au cerut demisia lui Toni Greblă în urma fotografiilor de la o petrecere privată în care șeful AEP era alături de persoane apropiate de AUR şi care acum sunt în anturajul lui Călin Georgescu, persoane „suspectate de simpatii legionare, incompatibile cu democraţia şi statul de drept”. Imaginile au fost făcute în 2022, dar publicate acum câteva zile în presă.

Reprezentanţii ONG-urilor au invocat și un clip video distribuit pe Facebook de soția preşedintelui AEP, Mihaela Greblă, care conținea propagandă electorală pentru Călin Georgescu, „candidat aflat în centrul unor acuzaţii grave formulate de instituţiile statului”, alegeri prezidențiale care în final au fost anulate de CCR.

„A participa la tăierea unui porc acum trei ani de zile, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment”, s-a apărat Toni Greblă.

În martie 2023, Parlamentul l-a votat pe Toni Greblă drept noul şef al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de 8 ani. Decizia a fost luată de majoritatea formată atunci din PSD și PNL. Greblă fusese până atunci prefectul Capitalei.

