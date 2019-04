Deputatul USR Iulian Bulai a povestit, pe Facebook, momentul discuţiei cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.

„Sunt acum la întâlnirea cu delegația Comisiei de la Veneția. Sunt așezat între Iordache, Nicolicea și Cazanciuc. Trubadurul PSD, Eugen Nicolicea, le explică membrilor Comisiei de la Venezia că opoziția s-a comportat huliganic in comisii și noi am perturbat lucrările comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției. Susține că din cauza comportamentului opoziției, care a venit cu boxe (cc Stelian Ion), s-au strecurat unele greșeli in deciziile finale ale comisiei speciale. Așa se scuză marele Nicolicea în fața celor care au venit să ne întrebe de ce România o ia razna. Acestea sunt argumentele de grădiniță ale omului propus spre a fi viitorul Ministru al Justiției. Omul care se visează succesorul lui Tudorel Toader. Nu mai am cuvinte. Ne prăpădim de râs la argumentele lui. Dar e de plâns”, a scris Bulai.

Comisia de la Veneţia s-a întâlnit, joi, la Parlament, cu reprezentanţii comisiei speciale pentru reforma Justiţiei, condusă de Florin Iordache. Întâlnirea a durat aproximativ o oră şi jumătate.

