„În timp ce românii sunt îndemnați să «strângă cureaua», iar administrațiile locale discută despre reducerea cheltuielilor, Primăria Oradea anunță că nu va accepta o ediție mai modestă a FestiFall în 2025”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de USR Oradea.

Această reacție a venit la o săptămână după ce a fost prezentat public programul Oradea FestiFall. Florin Birta a fost întrebat la Antena3CNN, în direct, despre sumele alocate. Acesta a spus că „nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile”.

Totodată, USR Oradea arată în comunicat că decizia ridică semne de întrebare cu privire la prioritățile administrației conduse de primarul Florin Birta. În intervenția TV „a oferit un răspuns evaziv, evitând să justifice oportunitatea alocării unei astfel de sume în acest context economic”.

De asemenea, reprezentanții aceleiași formațiuni subliniază că în timp ce cetățenii suportă creșterea tarifelor la gigacalorie, salubritate și transport public, precum și niveluri ridicate ale taxelor și impozitelor locale, „Primăria continuă să aloce milioane de lei pentru festivaluri marca APTOR, în lipsa transparenței și a consultării publice”.

În acest context, reprezentanții USR mai atrag atenția asupra problemelor nerezolvate din oraș. Mai precis: cartiere fără infrastructură modernizată, străzi lipsite de arbori, școli care funcționează în două schimburi, licee degradate, liste de așteptare la creșe și subfinanțarea sportului juvenil.

„Nu poți cere austeritate la București și bugete de festival în Oradea, ca în vremurile de boom bugetar. Banii pentru evenimente trebuie alocați doar după ce sunt asigurate finanțările pentru spitale, școli, spații verzi și transport public”, a declarat Călin Aron, vicepreședinte USR Oradea.

