“Acest apel este un îndemn la unitate în faţa unei coaliţii care ne-a adus aici. Acest apel este însă şi un îndemn la realism şi speranţă. (…) Vă chemăm alături de noi în demersurile pe care le vom face, suntem deschişi la dialog, propuneri şi chemăm orice organizaţie democratică, asociaţie profesională, sindicat, ONG, instituţie academică să se alăture acestui apel şi să găsim împreună soluţii şi acţiuni comune pentru salvarea democraţiei. Ne angajăm şi vă propunem să folosim împreună toate resursele şi instrumentele parlamentare şi civice pe care le avem la dispoziţie pentru a-i împiedica să meargă până la capăt”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele USR, Dan Barna, şi preşedintele fondator RO+, Dacian Cioloş.

Aceştia menţionează că, în ultimele 18 luni, democraţia a avut numai de suferit, susţinând că agenda politică a fost dedicată salvării de la puşcărie a lui Liviu Dragnea.

“Nu educaţia, nu sănătatea, nu infrastructura ţării au fost prioritare, ci modificarea Codului penal pentru a salva politicieni corupţi. Scandalul, minciuna şi manipularea sunt instrumentele folosite agresiv de către coaliţia de guvernare pentru a-şi atinge scopurile. În cazul Dragnea, pentru prima dată legea a fost modificată cu intenţia clară de a anula o sentinţă pronunţată de o instanţă de judecată. Faptul că după 30 de ani de la Revoluţie nişte politicieni folosesc puterea primită de la cetăţeni pentru a-şi regla problemele penale personale este un semnal clar că avem nevoie de o reformă profundă a clasei politice”, se precizează în comunicat.

Semnatarii spun că majoritatea parlamentară şi-a folosit puterea legislativă ca să intervină în procesul de Justiţie, susţinând că fundamentele dreptului, ale justiţiei şi ale moralei publice au fost demolate pe 4 iulie de parlamentarii PSD-ALDE.

Potrivit acestora, în ultimele 18 luni, dialogul politic s-a degradat într-un ritm îngrijorător.

“Nivelul de incompetenţă şi nepotism al actualului Guvern este de neconceput pentru o ţară cu multe resurse de inteligenţă, creativitate şi profesionalism. Victimizarea celor de la Putere, teorii aberante ale conspiraţiei şi un limbaj extrem de agresiv împotriva Justiţiei au fost tacticile televiziunilor şi ziarelor aservite PSD-ALDE”, adaugă Barna şi Cioloş.

Ei arată că în ultimele zile au primit foarte multe mesaje, dar şi critici, unele meritate, că nu fac destul şi nu au un plan comun pentru înlăturarea de la guvernare a actualei coaliţii.

“Organizaţiile noastre sunt diferite. Avem viziuni, programe şi modele sociale şi economice care diferă. Însă ne unesc câteva valori – credem în domnia legii, într-o viaţă publică morală şi într-un stat cu instituţii democratice puternice. Nu vom renunţa la România. Avem nevoie de o politică curată şi sprijinim iniţiativa cetăţenească ‘Fără Penali în Funcţii Publice’. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a strânge semnăturile necesare. Până acum am utilizat toate instrumentele parlamentare şi civice pe care le-am avut la dispoziţie pentru a-i opri din sprintul lor către masacrarea legilor Justiţiei, a Codului penal şi a Codului de procedură penală. I-am încetinit, i-am făcut să renunţe la câteva articole. I-am pus în lumina reflectoarelor şi i-am făcut să explice de ce duc, cu bună ştiinţă, România într-o fundătură. La ultimul vot au avut emoţii, au trecut Codul penal la limită. Nu este o înfrângere, dar este începutul sfârşitului pentru ei. Nu se mai pot baza, singuri, pe o majoritate. Atunci când am simţit că instrumentele parlamentare nu sunt suficiente v-am îndemnat să protestaţi. Am ieşit şi noi în stradă când am văzut că este nevoie ca fiecare dintre noi să fie prezent în pieţe”, susţin Barna şi Cioloş.

În opinia acestora, prezenţa în stradă i-a timorat pe cei de la guvernare, motiv pentru care au făcut paşi înapoi şi le-a fost frică să folosească toate armele de legiferare rapidă care stau în mâinile lor.

Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat recent că au fost depuse actele pentru înfiinţarea partidului ‘Mişcarea România Împreună’. De atunci, zeci de mii de oameni s-au înscris pe site-ul Mișcării.