După ce seria lunară de evenimente V-Boost a fost primită cu entuziasm în 2025, Vodafone Business și Stup au decis să extindă conceptul într-un format mai amplu. Astfel, V-Boost Day va combina workshop-uri practice și sesiuni de consultanță 1:1, oferind antreprenorilor soluții concrete pentru a-și digitaliza afacerile și a-și crește eficiența. „Ne dorim să le oferim antreprenorilor claritatea și instrumentele de care au nevoie pentru a-și dezvolta afacerile într-un mediu tot mai digitalizat”, au declarat reprezentanții Vodafone Business pentru Libertatea.

Participanții vor avea acces la două tipuri de activități menite să răspundă celor mai stringente provocări cu care se confruntă în procesul de digitalizare:

Workshop-uri aplicate: patru sesiuni practice de câte 45 de minute, susținute de experți Vodafone Business, care vor aborda subiecte cheie din domeniul digitalizării. La finalul fiecărui workshop, participanții vor avea ocazia să adreseze întrebări.

Consultanță personalizată 1:1: antreprenorii vor putea beneficia de o întâlnire individuală de 30 de minute cu un specialist Vodafone Business. În cadrul acestor discuții, consultantul va analiza procesele și instrumentele utilizate în afacerea respectivă, oferind recomandări punctuale pentru îmbunătățirea fluxurilor de lucru prin digitalizare. Programările pentru aceste sesiuni se vor face pe loc, în funcție de disponibilitate.

V-Boost Day este rezultatul unei colaborări între Vodafone Business și Stup, un proiect inovator al Băncii Transilvania care sprijină antreprenorii. „Prin acest eveniment, dorim să oferim antreprenorilor un ghid clar pentru a-și dezvolta afacerile și pentru a face față provocărilor unui mediu de afaceri din ce în ce mai digitalizat”, au subliniat reprezentanții Stup, citați de Libertatea.

Stup, care reunește peste 41.000 de membri în comunitatea sa, este un hub dedicat antreprenorilor, oferind acces la finanțare, soluții de business și o platformă pentru networking și învățare continuă.

Vodafone Business, care a sprijinit până în prezent peste 100.000 de afaceri în procesul de digitalizare, continuă să fie un partener de încredere pentru antreprenori. Din 2023, prin platforma „Deschis la Nou. Deschis la Tehnologie”, compania pune la dispoziție peste 3.000 de soluții digitale, de la aplicații de analiză și gestionare, la securitate cibernetică și inteligență artificială. De asemenea, antreprenorii pot beneficia de consultanță gratuită oferită de experți în tehnologii pentru dezvoltarea afacerii.

Prin inițiative precum V-Boost Day, Vodafone Business și Stup își consolidează angajamentul de a sprijini mediul antreprenorial românesc în procesul de transformare digitală, oferind resurse și expertiză pentru o creștere sustenabilă.

