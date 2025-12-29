Vacanță cu nervii întinși la maximum: haos, cozi peste tot și alcool pe pârtie în Poiana Brașov

Mai sunt câteva zile din 2025, iar lumea profită la maximum de zilele libere. Cei mai mulți au ales stațiunile de pe Valea Prahovei, dar și Poiana Brașov.

Stațiunea a fost, în acest weekend, mai degrabă o probă de răbdare decât o destinație de relaxare. Mii de turiști au urcat la munte, atrași de fulgii mari de zăpadă căzuți peste Brașov.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 30

Restaurantele au devenit neîncăpătoare în Poiana Brașov

Deși în weekend a nins, vântul puternic a spulberat mare parte din zăpadă, iar stratul acumulat nu este suficient pentru deschiderea pârtiilor de schi.

În consecință, schiorii au rămas cu echipamentele în portbagaj, iar Poiana a fost ocupată mai ales de plimbăreți și familii cu copii.

Cei care aveau planuri de coborâre s-au „închis” în restaurantele de la baza pârtiei.

Ciorba de burtă sau supa cu tăiței, alături de pastrama de berbecuț cu mămăligă, au fost la mare căutare. La fel și fructele de mare ori papanașii „grași”, cu dulceață de mure și afine.

Comenzile au curs pe bandă rulantă, majoritatea restaurantelor fiind pline ochi cu turiști în această perioadă de sărbători.

Cât costă să te dai cu sania pe pârtiile din Poiana Brașov

Singura zonă cu adevărat animată a fost pârtia de săniuș, unde s-a instalat rapid haosul.

Cozi interminabile, sănii care se ciocnesc, copii, părinți și turiști fără experiență încercând să-și facă loc într-un spațiu insuficient pentru mulțimea adunată. Strigăte, râsete, dar și nervi întinși la maximum! Un adevărat balamuc.

Săniuțele s-au închiriat cu 30 de lei pe zi, iar pentru a avea acces pe pârtia amenajată special pentru săniuțe se mai plăteau între 20 și 65 de lei, în funcție de facilitățile alese.

„Am venit cu sania noastră din Baia Mare și am mai plătit încă 50 de lei pentru cel mic, pentru două ore de acces în zona special amenajată. Noi stăm la un vin fiert, pe muzică bună. Ne bucurăm de zăpadă și de zilele libere”, spune unul dintre turiști.

Facem apel la responsabilitate, prudență și bun-simț. Folosiți doar zonele special amenajate, adaptați viteza la condițiile din teren și la nivelul de experiență, păstrați distanța față de ceilalți și supravegheați copiii. Un singur moment de neatenție sau de entuziasm exagerat poate avea consecințe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenția rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov:

Pe pârtie se vând vodcă și tequila

Cum multe dintre restaurante sunt pline în această perioadă, cei care au terase au dat și ei lovitura. Pentru un espresso, americano sau ceai, turiștii trebuie să plătească zece lei, iar pentru un cappuccino, cu cinci lei mai mult.

Interesant este faptul că pe pârtie este permisă vânzarea și consumul de băuturi alcoolice. Berea costă 15 sau 20 de lei, iar pentru 40 ml de vodcă, whisky, rom sau tequila, turiștii trebuie să achite suma de 15 lei.

Nu lipsesc tarabele cu cozonac secuiesc, langoși, porumb copt sau fiert, prețurile pornind de la 20 de lei. La fel stau lucrurile și în cazul apei plate ori minerale, precum și al băuturilor răcoritoare.

Parcări pline, drumuri aglomerate, poliție lipsă

Dincolo de distracție, problemele au început cu mult înainte de a ajunge pe pârtie. Parcările din Poiană au fost pline încă de dimineață.

Cu greu se mai găsea un loc de parcare, acesta fiind și motivul pentru care autoritățile locale au îndemnat turiștii să folosească autobuzele din Brașov, care îi lasă la baza pârtiilor din Poiana Brașov.

Iar după momentele speciale și pozele numai bune de pus în ramă, drumul spre casă a fost unul infernal pentru cei care s-au încumetat să plece duminică după-amiază.

De la Predeal până în Bușteni s-a mers bară la bară, chiar și două ore, iar poliția a lipsit cu desăvârșire. De la Sinaia, drumul a curs ca uns spre București.