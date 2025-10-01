Procesul de vaccinare

Peste 1,1 milioane de persoane s-au vaccinat antigripal în sezonul 2024-2025, până la 18 mai 2025, conform datelor din Registrul Electronic Naţional de Vaccinări.

Vaccinarea se desfăşoară conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pacienţii trebuie să consulte medicul de familie sau un specialist pentru prescripţie. Ministerul Sănătăţii a declarat pentru News.ro: „Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”.

Vaccinul se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Administrarea se poate face la medicul de familie sau în unităţi medicale autorizate.

Categorii de compensare

Compensarea de 50% se aplică persoanelor între 45 şi 65 de ani, fără boli cronice. Compensarea integrală este disponibilă pentru copii între 6 luni şi 19 ani, gravide, şi persoane între 19 şi 65 de ani cu anumite afecţiuni cronice.

Afecţiunile care se califică pentru compensare integrală includ boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, oncologice, autoimune, malformaţii congenitale, obezitate, asplenie, HIV/SIDA, şi altele.

Alte categorii eligibile

Persoanele peste 65 de ani beneficiază de compensare integrală. De asemenea, personalul medical şi auxiliar este inclus în această categorie.

Ministerul Sănătăţii a raportat: „În sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, din care 1.134.491 din grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat”.

Ce este vaccinul antigripal

Profilaxia specifică în cazurile de infecții gripale se realizează cu ajutorul vaccinurilor cu tulpini virale sau cu variante înrudite care ajută organismul să dezvolte anticorpi specifici cu rol de protecție sezonieră împotriva virusurilor gripale.

Deoarece tulpinile virale care provoacă apariția gripei sunt într-o schimbare permanentă este necesar ca vaccinurile antigripale sa fie modificate în fiecare an. Concret, în compoziția lor sunt adăugate tulpinile cu cea mai mare probabilitate de răspândire în anul respectiv.

Vaccinul antigripal are reacții adverse grave foarte rare. Este, totuși, posibil ca persoana vaccinată să prezinte o ușoară stare febrilă, dureri musculare timp de câteva zile, stare de greață, dureri de cap și/sau de gât, înroșirea și/sau umflarea brațului în urma injectării vaccinului. O compresă caldă, umedă sau un tampon de încălzire aplicat pe locul injecției va ajuta la reducerea durerilor.

