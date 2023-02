În acest context, țara noastră a fost în stare de alertă epidemică pentru gripă din cauza numărului uriaș de cazuri, iar acest lucru s-a întâmplat în luna ianuarie, atunci când a fost atins vârful acestei epidemii fără precedent, iar numărul de teste pozitive la gripă a crescut amenințător.

Pentru a reduce riscul infectării cu virusul gripal, medicii recomandă vaccinarea antigripală, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile și a celor vârstnice. Ce este, ce conține și cum funcționează vaccinul antigripal vei afla citind acest articol.

Ce este gripa și cum se transmite

Gripa este o infecție respiratorie care apare în fiecare an și are o incidență ridicată mai ales în perioada sezonului rece. Aceasta este cauzată de infecția cu virusul Influenza de tip A, B și C, care afectează în special căile respiratorii superioare și/sau inferioare.

Cele trei virusuri gripale au mai multe tulpini. Cele mai frecvente sunt gripele sezoniere, care sunt provocate de tulpinile virale ale virusurilor gripale A și B, în timp ce virusul de tip C dă o formă ușoară de gripă.

Virusul gripal se transmite de la o persoană bolnavă la una o persoană sănătoasă extrem de ușor, și anume prin tuse, strănut ori vorbit sau prin atingerea unei suprafețe infectate.

Există situații când virusul gripal se poate transmite chiar și în cazul în care persoana infectată nu prezintă simptome.

Din punct de vedere statistic, o persoană bolnavă de gripă poate infecta între una și trei persoane sănătoase. Cele mai afectate persoane sunt copiii mici, femeile însărcinate, persoane cu un sistem imunitar slăbit, cele care suferă de afecțiuni cronice și persoanele vârstnice.

Care sunt principalele simptome ale gripei

Cele mai frecvente simptome ale gripei sunt foarte asemănătoare cu manifestările unei răceli obișnuite și constau în dureri de cap, musculare, articulare și în gât/roșu în gât de intensitate crescută, febră peste 38˚ Celsius, transpirații, frisoane, stare de oboseală, lipsa poftei de mâncare și, uneori, chiar vărsături.

În situația în care avem de-a face cu o suprainfecție bacteriană, tusea va deveni productivă, în timp ce secrețiile nazale își vor modifica aspectul și consistența. În acest caz, medicul va trebui să prescrie un tratament cu antibiotice.

Persoanele adulte sunt contagioase timp de 1-2 zile, înainte ca primele simptome să-și facă apariția, și până la 7 zile după instalarea simptomelor.

Ce se întâmplă dacă gripa nu este tratată

Dacă pacientul a mai fost bolnav de gripă, organismul său dispune deja de anticorpi pentru respectiva tulpină a virusului gripal. Nivelul anticorpilor din organism scade însă în timp, ceea ce face ca principala măsură preventivă împotriva gripei să fie vaccinarea periodică, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

În cazul în care gripa nu este tratată în mod corect aceasta poate provoca o serie de complicații serioase, care uneori poate fi chiar fatală. Printre aceste complicații amintim pneumonia, o afecțiune inflamatorie a plămânilor care afectează mai ales micile cavități cu aer (alveole), insuficiența respiratorie, astmul bronșit, otită medie, sinuzită și chiar probleme cardiace.

Ce este vaccinul antigripal

Profilaxia specifică în cazurile de infecții gripale se realizează cu ajutorul vaccinurilor cu tulpini virale sau cu variante înrudite care ajută organismul să dezvolte anticorpi specifici cu rol de protecție sezonieră împotriva virusurilor gripale, potrivit Medicover.ro. Contagiunea în cazul gripei este foarte mare, iar acesta este motivul pentru care este important să limităm transmiterea virusului gripal. Acest lucru îl putem face prin vaccinarea antigripală.

Deoarece tulpinile virale care provoacă apariția gripei sunt într-o schimbare permanentă este necesar ca vaccinurile antigripale sa fie modificate în fiecare an. Concret, în compoziția lor sunt adăugate tulpinile cu cea mai mare probabilitate de răspândire în anul respectiv.

Persoanele trebuie să se vaccineze înainte de începutul sezonului de gripă, adică în lunile octombrie-noiembrie. În cazul în care dorești să te vaccinezi împotriva gripei sezoniere, nu este recomandat să faci acest lucru în luna august pentru că poți fi în pericol dacă vei contracta virusul gripal spre sfârșitul sezonului.

Vaccinul antigripal are reacții adverse grave foarte rare. Este, totuși, posibil ca persoana vaccinată să prezinte o ușoară stare febrilă, dureri musculare timp de câteva zile, stare de greață, dureri de cap și/sau de gât, înroșirea și/sau umflarea brațului în urma injectării vaccinului. O compresă caldă, umedă sau un tampon de încălzire aplicat pe locul injecției va ajuta la reducerea durerilor.

Cât de eficient este vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal este, cum spuneam, cea mai bună și mai eficientă metodă de profilaxie împotriva infecției cu virusul Influenza, dar pentru ca eficiența lui să fie maximă trebuie să treacă cel puțin două săptămâni de la administrare.

Eficiența vaccinului variază de la an la an, în funcție de tulpinile virale care circulă. Totodată, acest vaccin depinde de starea de sănătate a persoanei căreia i se administrează doza, precum și de vârsta acesteia. Un alt factor important este timpul care se scurge din momentul administrării dozei, pentru că imunitatea dobândită scade în timp.

Specialiștii în domeniu spun că, în medie, prin vaccinarea antigripală sunt prevenite 60% dintre infecții în cazul adulților cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani care nu suferă de nici o afecțiune. Efectul de imunizare va apărea, după cum am mai precizat, la aproximativ două săptămâni de la inocularea vaccinului. Perioada de protecție este cuprinsă între 6 și 12 luni.

Ce conține virusul antigripal

Trebuie menționat faptul că vaccinul antigripal protejează împotriva virusurilor gripale care urmează să apară în timpul sezonului gripal din anul următor.

Acest vaccin conține diverse ingrediente care asigură eficiență și siguranță. Vaccinul antigripal poate conține două, trei sau chiar patru tulpini ale virusului Influenza, care sunt obținute prin purificare și recombinare genetică. Acestea sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe baza unor studii care confirmă versiunile circulante ale patogenului în fiecare sezon.

Vaccinurile antigripale pot conține următoarele:

virus inactivat – dozele sunt administrate prin injecție și sunt recomandate persoanelor de toate vârstele, inclusiv bebelușii de peste 6 luni, informează site-ul DrMax.ro;

virus viu atenuat – dozele sunt administrate intranazal și sunt recomandate copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani.

De asemenea, în componența vaccinului antigripal sunt incluse albuș, gelatină și antibiotice așa că dacă o persoană prezintă alergii cunoscute la aceste ingrediente, aceasta va trebui să-l informeze pe medic înainte de a fi vaccinată.

Ce tipuri de vaccin antigripal există în România

Medicii recomandă administrarea vaccinului antigripal înainte de începerea sezonului gripei, adică înainte de luna octombrie. Vaccinându-te din timp îi vei oferi atât corpului tău, cât și vaccinului posibilitatea să construiască imunitatea la virusul gripal.

În momentul de față, în țara noastră există două tipuri de vaccin împotriva gripei sezoniere, și anume:

vaccin antigripal trivalent – protejează împotriva a trei tulpini ale virusului gripal;

vaccin antigripal tetravalent – protejează împotriva a patru tulpini ale virusului gripal.

După administrarea dozei persoanele vaccinate vor dezvolta forme mai ușoare de gripă frecvent asimptomatice ca urmare a răspunsului pe cât de prompt, pe atât de eficient al sistemului imunitar, potrivit sursei citate anterior.

Există situații rare când este posibilă infectarea cu o tulpină nouă de virus gripal, care apare în urma unor mutații sezoniere spontane și care nu a fost inclusă în preparatul administrat.

Cine ar trebui să se vaccineze și cine nu

Cum spuneam, vaccinul antigripal sezonier poate fi administrat persoanelor din toate categoriile de vârstă, începând cu copiii care au împlinit 6 luni. În ceea ce îi privește pe bebelușii mai mici de 6 luni, în cazul în care mamei i-a fost administrat vaccinul antigripal în timpul sarcinii, aceștia sunt deja protejați, pentru că anticorpii care s-au dezvoltat la mamă traversează placenta și protejează în acest fel fătul împotriva virusului gripal.

În schimb, există câteva categorii de persoane care prezintă risc crescut de a dezvolta complicații prin contractarea virusului gripal. Iată care sunt acestea:

Bebelușii care nu au împlinit 6 luni;

Copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 4 ani;

Persoanele cu vârste de peste 65 de ani;

Femeile însărcinate sau cele care intenționează să rămână însărcinate;

Femeile care au născut recent și cele care alăptează;

Persoanele cu sistem imunitar scăzut;

Persoanele bolnave de HIV, boli cardiovasculare, diabet, boli pulmonare;

Persoanele care suferă de boli cronice, mai ales respiratorii;

Personalul medical;

Personalul care lucrează cu publicul prin natura muncii practicate, și anume administrație publică, școli, grădinițe, case de bătrâni etc.

Există și câteva cazuri în care vaccinul antigripal este contraindicat, după cum urmează:

Persoane cu alergii severe la ingredientele vaccinului antigripal;

Persoanele care au avut reacții adverse la ultima administrare a vaccinului antigripal;

Persoanele cărora starea de sănătate nu le permite vaccinarea antigripală.

