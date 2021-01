Știri România Exemplu de proastă organizare: zeci de medici au mers la spitale să se vaccineze, dar era închis, căci spitalele cer autorizare! DSP zice că nu e nevoie De Iulia Marin, Cătălin Tolontan, . Ultimul update Sâmbătă, 02 ianuarie 2021, 18:23

Cu o medie de vaccinare de sub 2.000 de oameni pe zi, România are probleme să-și găsească un ritm de imunizare. Mai mulți doctori, atât din spitale publice, cât și private, au semnalat Libertății că atunci când s-au prezentat în persoană la vaccinare în centrele din spitalele de stat pe 31 decembrie, „în urma confirmării venite după programarea pe site-ul oficial”, nu au reușit să facă vaccinul. „Când am ajuns la spital am constatat că centrul era închis, fiindcă Direcția de Sănătate Publică nu a emis avizele necesare pentru centrele de inoculare din aceste spitale”.