„Comitetul EMA pentru produse medicamentoase de uz uman își poate da recomandarea pentru vaccinul Covid-19 de la Janssen, filială europeană a J&J, pe 11 martie, în cadrul unei ședințe speciale”, a informat agenția pe Twitter.

EMAs human medicines committee (#CHMP) expected to give its recommendation for #COVID19vaccine from Janssen on 11 March 2021.

?https://t.co/WlYiJcN4af — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 2, 2021

Vaccinul de la Johnson&Johnson, primul vaccin din lume care va fi administrat într-o singură doză, a fost aprobat oficial în regim de urgență, de FDA, în Statele Unite ale Americii. Compania va livra 20.000.000 de doze de ser până la sfârşitul lunii martie, către centrele de vaccinare din SUA.

Vaccinul dezvoltat de compania americană are o eficiență de 66% în prevenirea COVID, rezultat obținut în urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente și testat pe diferite variante ale virusului.

În UE sunt aprobate și utilizate în prezent vaccinurile anti-COVID de la Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca, folosite la imunizare și în România.

De la startul campaniei, 27 decembrie 2020, au fost vaccinați anti-COVID 983.997 de români, din care 756.851 cu Pfizer, 77.812 cu Moderna și 149.334 cu AstraZeneca.

Foto: Shutterstock

Citeşte şi:

Controversatul mandat al lui Beatrice Rancea la conducerea Operei din Iași: 10 ani de demiteri, demisii, plângeri și procese. Managerul a fost plasat marți sub control judiciar

Bugetul de stat pe 2021 a fost votat de Parlament fără amendamente

Un tânăr de 25 de ani a murit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el: „Erau la finalul lucrărilor, a coborât să ia o scară”

PARTENERI - GSP.RO O femeie a auzit niște bătăi, sub pământ, la câteva zile după ce s-a prăbușit un bloc în 1977. A venit și Ceaușescu. Ce s-a întâmplat când a ajuns dictatorul

Playtech.ro Ce a făcut Ioana Băsescu imediat după ce a aflat că a fost condamnată. E șocant: 'Plânge de atunci'

Observatornews.ro Electricienii ucişi în apartamentul din Oneşti: Silviu - orfan de mamă, iar soţia lui Dan e asistentă în spitalul unde e internat ucigaşul

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2021. Taurii se bucură de o întorsătură care poate bloca planurile unor apropiați

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a fost împușcat agresorul din Onești de forțele speciale

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Știi câți bani câștigi de fapt? Cum să calculezi diferența dintre venitul „în mână” și venitul „în buzunar” (Publicitate)