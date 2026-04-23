Doar în luna martie 2026, la nivel național s-au consemnat 738 de insolvențe.

Unde s-au înregistrat cele mai multe proceduri de intrare în insolvență

Municipiul București conduce clasamentul firmelor intrate în insolvență cu 373 de cazuri (+1,63%), urmat de județele Bihor (116 cazuri), Cluj (100), Timiș (75), Ilfov (67), Prahova (64), Arad (62) și Maramureș (61).

La polul opus, Caraș-Severin a raportat doar 8 insolvențe, urmat de Botoșani, Covasna și Harghita, fiecare cu câte 11 cazuri.

Deși înregistrează scăderi procentuale față de anul precedent, cele mai mari volume de insolvențe s-au raportat în:

Comerț (cu ridicata, amănuntul, reparații auto/moto): 311 cazuri

Construcții: 294 de cazuri

Transport și depozitare: 152 de cazuri

Industria prelucrătoare: 148 de cazuri

Modificări legislative propuse pentru persoanele fizice

Ministerul Economiei a pus în transparență decizională un proiect de lege care vizează relaxarea condițiilor pentru insolvența persoanelor fizice.

Principala propunere este scăderea pragului la 10 salarii minime pentru elaborarea unui plan de rambursare a debitelor.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat pe rețelele de socializare că statul trebuie să ofere soluții viabile, nu blocaje, oamenilor care ajung în imposibilitatea de a-și plăti datoriile din motive obiective.

După faza de consultare publică și avizare, proiectul va fi trimis Guvernului pentru aprobare.

Cum funcționează, în prezent, insolvența persoanelor fizice

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) amintește că persoanele cu probleme financiare pot apela la legea actuală a insolvenței pentru a-și restructura sau șterge datoriile și pentru a opri executările silite.

Condiții obligatorii pentru deschiderea procedurii:

Notificarea creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte.

Prezentarea situației profesionale și a dovezilor privind veniturile (sau lipsa lor).

Documente care atestă veniturile din ultimii 3 ani și o estimare pentru următorii 3 ani.

Depunerea cazierului judiciar, a celui fiscal și a raportului de la Biroul de Credit.

O propunere de plan de rambursare și, dacă este cazul, un extras privind regimul matrimonial.

Cele trei tipuri de proceduri de insolvență disponibile:

Procedura pe bază de plan de rambursare: Pentru datorii mai mari sau egale cu 15 salarii minime brute (60.750 de lei). Presupune plata a cel puțin 50% din datorie pe parcursul a maximum 60 de luni. Avantajele includ suspendarea executărilor silite, oprirea dobânzilor și posibilitatea ștergerii parțiale a restului de datorie. Procedura simplificată: Destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate redusă de muncă, având datorii sub 10 salarii minime brute (40.500 de lei) și lipsite de bunuri sau venituri ce pot fi executate silit. După trei ani de supraveghere, datoriile pot fi șterse integral. Procedura judiciară prin lichidare de active: Se aplică persoanelor cu datorii de peste 60.750 de lei care nu au capacitatea de a acoperi măcar jumătate din această sumă în decurs de 5 ani.

