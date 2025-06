S-a deghizat în polițist și a intrat peste ei în casă

FBI a anunțat că oferă o recompensă de până la 50.000 de dolari pentru orice informație care ar putea duce la arestarea și condamnarea lui Vance Boelter, care a fost văzut ultima oară în zona orașelor gemene din Minnesota. Guvernatorul Tim Walz a numit atacul o „asasinare cu motivație politică”.

Potrivit autorităților, Boelter a intrat în casele victimelor pretinzând că este polițist, iar apoi a deschis focul. În mașina sa au fost găsite afișe cu mesajul „No Kings”, folosit recent la proteste anti-Trump. Toate victimele erau politicieni democrați.

Boelter, de la securitate în SUA la afaceri în Africa

Pe lângă trecutul său în domeniul securității private, pe LinkedIn a fost găsită o pagină cu numele lui, Vance Boelter, unde bărbatul susține că este CEO la o companie numită „Red Lion Group”, o firmă despre care puține se știu, dar care ar fi activă în Republica Democrată Congo (RDC).

Pe profilul său, Boelter spune că lucrează de trei ani în Congo și că a avut întâlniri cu guvernatorul provinciei Congo Central pentru proiecte private. Potrivit publicației americane Milwaukee Journal Sentinel, citată de eu.jsonline.com, site-ul companiei sale însă este inaccesibil în prezent, iar activitatea exactă a firmei este neclară.

Boelter spune că mai are experiență în firme mari precum Johnsonville, Del Monte și 7-Eleven, dar în ultimele luni spunea că își caută un loc în industria alimentară sau în alte poziții de conducere, în afară de domeniul securității.

Legătura surprinzătoare cu „Red Lion Group” din Congo

Informațiile recente arată că „Red Lion Group” este o companie militară privată (PMC) activă în estul Congo, condusă de românul Horațiu Potra, fost legionar. Această companie ar recrutea aproximativ 1.000 de contractori, în special est-europeni, mulți dintre ei români, și ar fi angajată să antreneze forțele congoleze și să protejeze zone strategice din regiunea North Kivu.

BREAKING: The only “Red Lion Group” operating in Congo is a PMC run by a friend of Erik Prince named Horatiu Potra. https://t.co/TBjBIHaP5x pic.twitter.com/0C683pXIbc — Jim Stewartson, Antifascist 🇨🇦🇺🇦🏴‍☠️🇺🇸 (@jimstewartson) June 14, 2025

Se pare că acești mercenari sunt implicați în operațiuni militare directe, inclusiv coordonarea dronelor de supraveghere, focuri de mortier și intervenții rapide pe linia frontului.

Conexiuni cu cercuri influente din industria mercenarilor

Potrivit informațiilor apărute recent, Horațiu Potra este activ în grupul privat de WhatsApp „Off Leash”, creat de controversatul Erik Prince, fondatorul firmei militare private Blackwater. Potrivit unor investigații, Potra și Prince împărtășesc aceeași rețea ideologică și socială, iar în 2023 existau planuri ca mercenarii latino-americani, susținuți de Prince, să lupte alături de contractorii lui Potra în Congo.

Deși un astfel de acord nu a fost încheiat, Prince a semnat în 2025 un contract separat cu guvernul congolez pentru logistică și securizarea resurselor minerale, în altă provincie.

Vance Boelter, un CEO cu identitate cel puțin dubioasă

Pe LinkedIn, Boelter este listat ca „Dr. Vance Boelter, Ed.D., CEO Red Lion Group” și director la Praetorian Guard Security Services, o firmă din Minnesota ce oferă servicii de securitate armată rezidențială. Profilul lui Boelter spune că a lucrat în situații de securitate în Europa de Est, Africa, Orientul Mijlociu și America de Nord. Tot el afirmă că a colaborat cu companii de top din SUA, Elveția și Japonia.

Totuși, într-o înregistare apărută pe platforma X, bărbatul cu cinci copiii spune că se ocupă cu servicii funerare și că a mers în Congo pentru a ajuta în agricultură.

@LauraLoomer time to find out who was funding the non profit for Vance Boelter and his wife? pic.twitter.com/nlb9BR8gtO — Mrs T (@Xmade) June 14, 2025

Însă multe din informațiile despre el sunt greu de verificat, iar legătura sa cu Red Lion Group a ridicat semne de întrebare după ce s-a descoperit că singura firmă cu acest nume din Congo este tocmai compania lui Horațiu Potra., mai scrie sursa citată.

Crime cu premeditare și un mesaj de adio dureros

Poliția din Minnesota a găsit o listă cu aproape 70 de nume în mașina lui Boelter, toate fiind politicieni democrați din Wisconsin și Minnesota.

La câteva ore după crime, Boelter i-a trimis un mesaj tulburător fostuuil său coleg de apartament în care le spunea despre alegerile făcute si îi anunța ca va dispărea o perioadă, poate chiar va muri.

Până acum, multe conturi de social media ale lui Boelter au fost închise după atac, iar detaliile continuă să iasă la iveală în urma anchetei.