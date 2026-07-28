Compania, cu sediul în Ellwangen, Germania, a explicat că decizia este determinată de un deficit structural de finanțare estimat începând din 2027, și nu de o lipsă de lichidități. Printre cauze se numără înrăutățirea condițiilor de piață, scăderea cererii, evoluțiile nefavorabile ale cursului de schimb și încetarea colaborării de către un client-cheie. Este vorba despre Apple, care a decis să cumpere din China bateriile reîncărcabile CoinPower utilizate pentru căștile AirPods.

Directorul general Michael Ostermann a spus că Varta s-a confruntat cu dificultăți majore în ultima perioadă și a adăugat că managementul încearcă să păstreze cât mai multe locuri de muncă: „VARTA AG a întâmpinat greutăți majore în ultimele trimestre. Noi, membrii Consiliului Executiv și echipa de conducere, suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea noastră față de angajați, clienți, furnizori și investitori și depunem toate eforturile pentru a păstra cât mai multe locuri de muncă, pentru a asigura sustenabilitatea companiei și pentru a crea cele mai bune perspective posibile pentru toate părțile implicate”.

Varta a precizat că producția va continua, iar angajații își vor primi în continuare salariile.

Reuters a relatat zilele trecute că Varta a deschis procedura de insolvență după ce acționarii săi, constructorul de automobile sport Porsche AG și investitorul austriac Michael Tojner, au refuzat să ofere finanțare suplimentară.

Varta este o companie privată după retragerea de la bursele din Frankfurt și Viena în martie 2025, în cadrul unui plan de restructurare finalizat în aprilie 2025. Principalii creditori, inclusiv Deutsche Bank, intenționează să preia afacerea profitabilă cu baterii de uz casnic, în timp ce Michael Tojner și-a exprimat interesul pentru divizia de microbaterii.

Varta a fost înființată în 1887, în Germania, de către omul de afaceri Adolf Muller. Numele VARTA este un acronim de la „Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren”, care înseamnă „Distribuție, încărcare și reparare a acumulatorilor portabili”.