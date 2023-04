Bănescu a afirmat, într-un nou mesaj postat pe Facebook, că face „o ultimă notație despre calendar”.

„Invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral. Calendarul nu este o emisie a Revelației dumnezeiești, ci exclusiv expresia unor imperfecte calcule astronomice omenești. Ca urmare, orice calendar trebuie ajustat și adecvat în timp”, a scris oficialul BOR.

Potrivit lui Bănescu, cei care „arată aparent compătimitor cu degetul (gest reprobabil mereu) spre faptul că doar ortodocșii primesc Sfânta Lumină” denotă „inclusiv o perfidă gelozie și jenantă zgârcenie confesională”.

Oficialul BOR mai susține că persoanele care invocă „în mod inept ideea că, dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic, Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde”, comit o eroare crezând că „dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității”.

De unde a plecat scandalul

Fostul ministru de externe Teodor Baconschi și profesorul Adrian Papahagi, ambii apropiați de Biserica Ortodoxă Română, au cerut recent ca BOR să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții, potrivit Digi24. De aceeași părere a fost și Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, nu a fost de acord cu propunerea și a spus că „Lumina sfântă nu ar mai veni”. „Paștele adevărat este acolo unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? Nu au. Au alții? Nu au. Toți se adună la lumina ortodocșilor, dar nu îndrăznesc să vină, pentru că este greu la ortodocși. Sunt posturi mari și aspre”, a afirmat Teodosie.

Pe 10 aprilie, Vasile Bănescu a afirmat, într-un prim comunicat, că propunerea ca Paştele să fie la o dată comună în toată lumea creştină este un „ideal dezirabil”, dar depinde de decizia unui viitor Sinod pan-ortodox.

