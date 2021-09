Vasile Dîncu a precizat că PSD nu va susţine un guvern minoritar al PNL.

„Acum suntem absolut imposibil de a ne afla în această situaţie – guvernare cu PNL- L-am auzit pe domnul Cîţu că… nici noi nu vom negocia cu liberalii deloc. Până în 2024, dacă nu vom avea alegeri anticipate până atunci. Şi nici nu vom susţine un guvern minoritar PNL”, a spus Dîncu, la Digi24.

Întrebat de ce nu le convine celor de la PSD să susţină un guvern minoritar în schimbul trecerii prin parlament a unor legi ale PSD, Dîncu a explicat că social-democraţii trebuie să fie consecvenţi cu electoratul.

Trebuie să fim consecvenţi cu propriul electorat. Apoi este chestiunea emotională. În acest moment domnul Cîţu spune că PSD este duşmanul poporului român. Nu poţi să faci astfel de târguri (…) Îmi pare rău că am participat în pandemie şi am pus guvernul Orban, am ajutat şi noi la asta şi după aceea ma văzut că noi am devenit duşmanul în discururile preşedintelui şi a celorlalţi. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în politică.

Vasile Dîncu: