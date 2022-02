„România urmează în acest moment un scenariu prevăzut dinainte cu aliații din NATO. Am pregătit majoritatea scenariilor pentru această perioadă. Am avut o ședință CSAT, am constituit la nivelul Guvernului un task-force. Suntem pregătiți pentru mai multe situații care pot să apară, ca efecte colaterală să spunem ale acestei crize. Am activat centre pentru primire de refugiați. Nu vedem până în acest moment un flux important în această zonă”, a declarat Vasile Dîncu, joi, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Ministrul Apărării a mai spus că la nivelul instituției pe care o conduce au fost luate o serie de măsuri.

„De asemenea, conducerea MApN a luat măsuri pentru o reacție care revine în mod direct instituției precum și cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului național de securitate. Am activat punctele militare de comandă. Am activat scenariile normale pentru această situație. Suntem într-o stare de vigilență, nu am schimbat starea de alertare din acest punct de vedere, populația României să poată fi sigură că în acest moment nu avem semnele unui posibil conflict pe teritoriul României. Dar trebuie să facem aceste pregătiri pentru orice situație”, a mai precizat Vasile Dîncu.

Oficialul a mai spus că au fost stabilite 6-7 județe de la graniță, unde vor exista puncte pentru primirea refugiaților.

Întrebat când se poate transforma „starea de vigilență” în una de alertă sau urgență, ministrul Apărării a răspuns:

„Asta se poate transforma în funcție de evoluția situației, noi nu prevedem asta. Atunci când este amenințat teritoriul României direct sau cetățenii NATO, numai atunci putem vorbi de schimbarea într-o stare de urgență. Deocamdată nici nu se discută acest lucru”.

