Cei doi, un evaluator general şi adjunctul acestuia, susţin că au fost concediaţi după ce au descoperit nereguli financiare.

În vârstă de 74 de ani, Milone, fost preşedinte şi director general al Deloitte Italia, a fost numit de Papa Francisc în 2015 ca parte a unui efort de a face „curăţenie” în finanţele Vaticanului şi de a ridica procedurile contabile la standardele internaţionale de responsabilitate şi transparenţă.

Însă în 2017, cardinalul arhiepiscop Angelo Becciu, care era atunci numărul doi în Secretariatul de Stat al Vaticanului, l-a „sfătuit” pe expert să demisioneze, precizând pentru Reuters că Milone „a mers împotriva tuturor regulilor şi spiona viaţa privată a superiorilor şi a personalului”, inclusiv pe a sa.

„Am făcut ceea ce trebuie, nu am spionat niciodată, am fost cinstiţi, am făcut ceea ce trebuia să facem, dar, din păcate, ceea ce a trebuit să facem a fost foarte deranjant”, a recaționat Libero Milone.

Expertul financiar a precizat că a depistat transferuri suspecte între conturile bancare ale unor înalţi oficiali ai Vaticanului, altele care implicau spitale asociate cu Vaticanul, iar la un moment dat a descoperit un cont de e-mail din biroul privat al Papei compromis de un program de tip spyware.

„Şi acum sunt pus pe o cruce pentru că am făcut ceea ce trebuia? Pentru că am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac?”, s-a întrebat retoric Libero Milone, care susţine că i-a fost distrusă cariera şi reputaţia.

La rândul său, Papa Francisc l-a demis pe Becciu în 2020. În prezent, Becciu este unul dintre cei 10 acuzaţi într-un proces la Vatican pentru corupţie şi deturnare de fonduri în legătură cu achiziţionarea unei clădiri din Londra. Toţi acuzaţii neagă orice abatere.

Procuratura Vaticanului a declarat că a redeschis recent o anchetă cu privire la evenimentele petrecute în momentul demiterii din 2017. Libero Milone a fost citat să se prezinte săptămâna viitoare.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat joi că nu are niciun comentariu de făcut cu privire la acest proces.

