Sub clipul scurt au apărut numeroase comentarii amuzante ale fanilor ei. Un utilizator scrie că, din cauza domnișoarei, nici nu-și mai face permis de conducere.

Vatmanița Angela (28 de ani) i-a cucerit pe vienezi

Un altul anunță că nu va mai călători fără bilet, iar alții nu se zgârcesc cu complimente indirecte: „Merg până la capăt de linie” sau „De acum merg doar cu transportul în comun”.

Publicația din Austria a stat de vorbă cu vatmanița, care, prin mai multe clipuri scurte, i-a convins pe mulți vienezi să folosească mai des mijloacele de transport în comun.

Angela are 28 de ani și este antrenoare de fitness certificată. De un an și jumătate conduce tramvaie și iubește această meserie.

Vatmanița este antrenoare de fitness, pasionată de motociclete

„Cel mai mult mă bucur de reacțiile pozitive ale pasagerilor și de complimentele drăguțe”, spune tânăra vieneză. De asemenea, Angela este foarte mulțumită și de atmosfera de lucru.

În viața de zi cu zi, s-a obișnuit să fie abordată de bărbați. De cele mai multe ori, vor să îi ceară numărul de telefon sau profilul de Instagram.

În viața privată, Angela are două mari pasiuni: fitnessul și motocicleta ei. „Abia de curând mi-am luat permisul de motocicletă și îmi place enorm”, a spus tânăra de 28 de ani.

Întrebată de ce postează videoclipuri pe TikTok, tânăra a replicat: „Este distractiv!”. Nu urmărește un scop anume cu aceste filmulețe, dar are totuși un mesaj: „Sper să motivez și alte fete să aplice pentru acest job!”.